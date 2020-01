Greta Thunberg spotkała się z polskimi górnikami. „Nawet oni się nie poddali”

– W zeszłym tygodniu spotkałam się z polskimi górnikami, którzy stracili pracę z powodu zamknięcia kopalni. I nawet oni się nie poddali. Przeciwnie, wydają się rozumieć fakt, że potrzebujemy zmienić więcej, niż to robimy teraz – mówiła Greta Thunberg podczas swojego przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Zdjęcia ze spotkania pojawiły się już w mediach społecznościowych, gdzie udostępnił je jeden z górników.

Jerzy Hubka napisał na Facebooku, że spotkanie zorganizowano w kopalni Makoszowy, a później razem z aktywistką, której towarzyszyła ekipa telewizyjna BBC, odwiedzono kopalnię Guido po to, by 17-latka „zobaczyła choć namiastkę dołu kopalni” . „Przekazaliśmy jej, że górnicy nie boją się zmian i przeobrażeń,wszak pod warunkiem, że rozmawia się z nimi uczciwie i prowadzi rzetelny dialog i wypracowuje konkretny kompromis” – zaznaczył Hubka. „Podkreśliliśmy, że kopalnie nie generują dwutlenku węgla CO2 i można je z powodzeniem wyposażyć w nowoczesne technologie z pożytkiem dla środowiska jednocześnie nie tracąc miejsc pracy” – dodał.

Przemówienie Thunberg w Davos

Greta Thunberg zarzuciła politykom, że składane przez nich obietnice nie są realizowane, a co za tym idzie nie przynoszą żadnych rezultatów. – Wszyscy walczymy o środowisko i klimat. Ale jeśli spojrzysz na to w szerszej perspektywie, w zasadzie nic nie zostało zrobione – podkreśliła szwedzka aktywistka. – Może się wydawać, że prosimy o wiele, a wy oczywiście powiecie, że jesteśmy naiwni – dodała. Nastolatka podkreśliła, że ona i dzieci, które ją wspierają, oczekują w rzeczywistości „absolutnego minimum”, które jest niezbędne do rozwiązywania kryzysu klimatycznego. – Nasz dom wciąż płonie. Wasza bezczynność napędza płomienie z godziny na godzinę – oceniała Greta Thundberg.

