Pęcherze, bóle głowy i krwotoki. Uniformy stewardes okazały się „toksyczne”

Firma Delta Air Lines zdecydowała się na zmianę uniformów w maju 2018 roku. Nowe ubrania dostały przede wszystkim stewardesy, ponieważ piloci zaopatrują się u innego dostawcy. Pracownicy pokładowi zaczęli uskarżać się na dolegliwości zdrowotne takie jak pęcherze, wysypki skórne, trudności w oddychaniu, dysfunkcje strun głosowych, krwawienia z nosa, migrenowe bóle głowy czy problemy ze wzrokiem. Gdy okazało się, że sprawa dotyczy większej liczby osób, ponad 500 pracowników, w tym większość stewardes, złożyło pod koniec grudnia 2019 roku federalny pozew przeciwko Lands End, czyli firmie dostarczającej ubrania.

Przekroczone normy

Problem zgłoszono też przewoźnikowi, który stwierdził, że przed wprowadzeniem nowych uniformów przeprowadzono testy, które wykazały, że ubrania są bezpieczne. Inaczej przedstawiają się wyniki niezależnych badań zleconych przez pracowników. Jak podaje CNN, wskazały one na obecność chemikaliów i metali ciężkich w ilości znacznie przekraczającej przyjęte przez przemysł normy. Ten argument skłonił Delta Air Lines do wprowadzenia nowej odzieży, co może kosztować firmę miliony dolarów. Proces zmiany uniformów zakończy się wprawdzie dopiero pod koniec 2021 roku, ale część nowych ubrań będzie dostępna już za kilka miesięcy.

Nowe uniformy dostaną tylko pracownicy pokładowi, ponieważ mechanicy, operatorzy ładunków czy osoby pracujące na rampach nie zgłaszały problemów zdrowotnych. Co na to dostawca ubrań? Firma Lands End twierdzi, że produkowana przez nią odzież „spełnia lub przewyższa najsurowsze światowe standardy” , a przedsiębiorstwo bardzo ceni sobie współpracę z Delta Air Lines.

