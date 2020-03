Szef KAS odchodzi „ze względów osobistych”. Zastąpi go Magdalena Rzeczkowska

– Po 23 latach postanowiłem, ze względów osobistych, zakończyć moją karierę związaną ze Służbą Celną i Krajową Administracją Skarbową. Praca w skarbowości wypełniła całe moje dotychczasowe zawodowe życie. Dziękuję pracownikom i funkcjonariuszom, z którymi w tym czasie miałem przyjemność pracować za wsparcie, cenne uwagi i wspólne doświadczenia – powiedział Piotr Walczak, ustępujący szef KAS.

Przejmując po nim obowiązki, Magdalena Rzeczkowska podziękowała Piotrowi Walczakowi za jego wkład w rozwój Krajowej Administracji Skarbowej. – Przyczynił się do rozwoju naszej administracji i Polski, dzięki odważnym działaniom podejmowanym w obszarze uszczelniania systemu podatkowego, ale i wsparcia legalnie działającego biznesu. Ten kierunek będę chciała kontynuować dążąc do tego by KAS w coraz większym stopniu stawała się organizacją przyjazną podatnikom, wspierająca przedsiębiorców, skuteczną w budowaniu stabilnych finansów naszego kraju i zarazem atrakcyjną jako miejsce pracy i służby – mówiła Magdalena Rzeczkowska obejmując stanowisko szefa KAS.

Magdalena Rzeczkowska – szef KAS

Biografię nowej szefowej opublikowano na stronie KAS. Magdalena Rzeczkowska to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie (2001). W latach 1998-2002 r. pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów, ostatnio na stanowisku dyrektora Departamentu Ceł.

Brała aktywny udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze. W 2016 r. koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. Na przestrzeni ponad 20 lat pracy zawodowej inicjowała lub koordynowała proces wprowadzania szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich.

Była także odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych. Działania te zakończyły się sukcesem–100% zgłoszeń celnych jest obecnie obsługiwanych elektronicznie. Z jej inicjatywy wprowadzono nowatorskie rozwiązania prawne w zakresie trybu prowadzenia postępowania w sprawach celnych. W ostatnim czasie z powodzeniem przeprowadziła reformę w zakresie dokonywania odpraw celnych – wdrożenie Centrów Dokonywania Odpraw Celnych (CUDO).

W 2016 r. odznaczona brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, w 2018 r. uhonorowana „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.