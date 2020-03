Szefowa KE krytycznie o zamknięciu granic. „Sklepy zaczną mieć trudności z uzupełnianiem zapasów”

Szefowa Komisji Europejskiej oceniła, że powrót kontroli granicznych w państwach członkowskich stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli Unii, ponieważ w ten sposób zakłócony jest łańcuch dostaw. - Rynek musi pozostać płynny. Tysiące kierowców autobusów i ciężarówek utknęło na granicach wewnętrznych, stwarzając większe zagrożenie dla zdrowia i zakłócając nasze łańcuchy dostaw - tłumaczyła. Według Ursuli Von der Leyen w przypadku braku odpowiednich działań, sklepy zaczną mieć trudności z uzupełnianiem zapasów niektórych produktów. - W chwili kryzysu niezwykle ważne jest utrzymanie naszego rynku wewnętrznego - podkreśliła. Na zamknięcie granic zdecydowały się m.in. Polska, Czechy, Dania, a także Niemcy, które zatrzymały ruch na granicy z Francją, Austrią i Szwajcarią.

Zakaz podróży do Unii Europejskiej na 30 dni

Jednocześnie Ursula von der Leyen proponuje zakaz podróży do Unii Europejskiej na 30 dni. Jednocześnie miałyby zostać utworzone specjalne korytarze do szybkiego transportu towarowego. Aby pomysł Komisji Europejskiej wszedł w życie, muszą się na niego zgodzić państwa członkowskie. Propozycja zostanie rozważona w trakcie specjalnej telekonferencji z udziałem szefów rządów. – Unia Europejska i inne kraje świata muszą stawić czoła kryzysowi zdrowotnemu z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nasz system opieki zdrowotnej jest pod ogromną presją – mówiłą szefowa KE. – Dlatego też kraje członkowskie podjęły zdecydowane działania, by spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Te środki są efektywne wyłącznie, gdy są skoordynowane – podkreśliła Ursula von der Leyen.

