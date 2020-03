Zakończyła się Rada Gabinetowa. Jakie ułatwienia zaproponowano przedsiębiorcom?

Andrzej Duda przyznał na briefingu prasowym, że liczba zachorowań w Polsce przyrasta w mniejszym niż przewidywano tempie, ale nadal się zwiększa i należy się liczyć z tym, że będzie coraz większa, dlatego przygotowano specjalny pakiet antykryzysowy. – Dzisiaj bardzo wielu przedsiębiorców jest w kłopotach. Pomoc jest potrzebna tym najmniejszym przedsiębiorcom, tym średnim, ale i tym wielkim – powiedział prezydent. – w najtrudniejszej sytuacji są ci najmniejsi. Ci którzy wzięli kredyty. Uznałem, że jest potrzeba wsparcia tych ludzi pracujących na co dzień. Ten pakiet musi być bardzo szeroki, bardzo kompleksowy i obejmować wszystkie dziedziny życia – przekazał prezydent.

Szacunkowa wartość pakietu pomocowego to 212 mld zł

Andrzej Duda podkreślił, że pakiet w najbliższym czasie zostanie przełożony na teksty projektów ustaw. Jakie rozwiązania znajdą się w pakiecie? Prezydent wspomniał m.in. o odsunięciu płatności ZUS, rozłożeniu składek na ZUS na raty i systemie wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy. Zmiany mają objąć również cały system pożyczek i kredytów, które będą udzielane na bardzo niskim oprocentowaniu i dogodnych warunkach. – Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile to wszystko potrwa. Kryzys, który nas dotyka, ma wymiar ogólnoświatowy. To nie jest tak, że możemy otrzymać od kogoś pomoc. Wszyscy są w kłopotach, to jest program, który zakłada, że radzimy sobie sami – tłumaczył prezydent.

– Reakcja naszego rządu jest reakcją szybką. Dzisiaj potrzebujemy bardzo mocno nadziei. Nadziei, że będzie lepsze jutro. Musimy doprowadzić do zamortyzowania negatywnych skutków epidemii. Szacunkowa wartość całego pakietu to około 212 miliardów złotych. Został on podzielony na kilka filarów. Pierwszym są działania osłonowe dla rynku pracy. Proponujemy dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, pokrycie przez państwo 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wys. średniego wynagrodzenia w gospodarce; parę milionów osób dzięki temu będzie bezpieczniejsze na rynku pracy – powiedział Mateusz Morawiecki.

Program oparty na pięciu filarach

Dla osób samozatrudnionych, pracujących na umowę zlecenie i umów o dzieło będzie możliwość wypłaty środków do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jeśli będzie decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie. Mateusz Morawiecki zapewnił, że w tarczy antykryzysowej uwzględnione zostaną w pakiecie m.in. gwarancje kredytowe, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy zł., leasing operacyjny dla sektora transportowego oraz szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym.

Drugi filar ma dotyczyć przedsiębiorców, gwarancji kredytowych, mikropożyczek do wysokości 5 tys. zł, leasing operacyjny dla sektora transportowego. Trzeci filar to filar wsparcia dla służby zdrowia. Czwarty filar dotyczy funkcjonowania systemu finansowego. Piąty filar dotyczy inwestycji. - W sytuacji, gdy zdarza się kryzys, recesja, znaczące spowolnienie tempa wzrostu, wtedy inwestycje prywatne są prowadzone w dużo mniejszym stopniu. Chcemy zastosować impuls inwestycyjny, budujemy fundusz, który będzie opiewał na co najmniej 30 mld zł, będzie używany na cele wzmocnienia wydatków na drogi samorządowe, na cyfryzację, modernizację szkół, transformację energetyczną, ochronę środowiska - zapowiedział premier.

Czytaj także:

Prezydent zwołał Radę Gabinetową. „Globalny kryzys odbije się negatywnie na stanie polskiej gospodarki”