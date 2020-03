Prezydent proponuje zmianę w specustawie. Mikroprzedsiębiorcy nie zapłacą ZUS-u przez trzy miesiące?

W piątek do prezydenta wpłynął projekt tzw. tarczy antykryzysowej. To przygotowana przez rząd specustawa, która ma wesprzeć polskich przedsiębiorców i pomóc chronić gospodarkę oraz miejsca pracy w dobie pandemii koronawirusa. Prezydent podkreślił, że w ostatnim czasie miał sporo sygnałów od mikroprzedsiębiorców, którzy narzekali na obecnie proponowane rozwiązanie – zawieszenie płatności składek ZUS na trzy miesiące.

– Projekt nie przewidywał tego, żeby można było tych składek nie zapłacić w ogóle, możliwe było odroczenie płatności na trzy miesiące. Przedsiębiorcy mówili do mnie, że nie jest to wystarczające rozwiązanie – wskazał Andrzej Duda. Wyjaśnił, że najmniejsi przedsiębiorcy obawiają się, że po tym trzymiesięcznym okresie nie byliby w stanie uiścić kwoty za cały czas odroczenia.

– W trybie pilnym zaprosiłem do siebie pana premiera, minister rozwoju, panie prezes ZUS-u i BGK. Przez kilka godzin dyskutowaliśmy nad zmianami w projekcie. Ja uznałem, że wprowadzenie trwałego zwolnienia, takiego, że przez trzy miesiące będzie można nie płacić składek na ZUS, i nie będzie trzeba później tych składek płacić, musi być do ustawy wpisane, żeby była gwarancja, że ten koszt nie będzie później obciążał samozatrudnionego czy mikroprzedsiębiorców zatrudniających do dziewięciu osób – mówił prezydent.

– Ustaliliśmy, że zwolnieni z płacenia składek ZUS przez trzy miesiące będą mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego 2020 roku. Dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia – wskazał prezydent. Te rozwiązania mają kosztować około 13 mld złotych miesięcznie.

Andrzej Duda zaznaczył, że wsparcie w Polsce miałoby charakter powszechny, a nie branżowy, jak np. na Węgrzech. Dodał, że zmiany w ustawie mają być przedmiotem dyskusji podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem opozycji.

