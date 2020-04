Rekordowe wydatki Ukraińców w 2019 roku. Wydali prawie 8 mld zł

Do tej pory to 2017 rok był rekordowy. Ukraińcy zostawili wtedy 7,69 mld zł w sklepach i na usługi. W zeszłym roku ten rekord został pobity z wynikiem 7,78 mld zł. Eksperci rynkowi wskazują, że z uwagi na wstrzymaną przez epidemię koronawirusa migrację zarobkową oraz wciąż realne zagrożenie odpływem kadry ze Wschodu do Niemiec, w tym roku wydatki Ukraińców mogą być niższe.



Z najnowszego raportu GUS wynika, że w 2019 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski aż 180,2 mln razy, co oznacza wzrost o 3,2% w porównaniu do 2018 roku. Bilans wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce także jest dodatni. We wspomnianym okresie obcokrajowcy wydali w naszym kraju aż 45,3 mld zł (wzrost o 4,1% w porównaniu r/r).

Tylko w IV kwartale 2019 roku, największy udział w wydatkach, biorąc pod uwagę lądową granicę, mieli Niemcy (42,1%), następnie Ukraińcy (17%), Czesi (10%), Słowacy (6,8%), Białorusini (5,3%), Litwini (3,6%) i Rosjanie (1,1%). Niemcy wydali w Polsce ponad 17 mld zł, Ukraińcy ponad 7,7 mld zł, a Czesi 4,5 mld zł. Biorąc jednak pod uwagę średnie wydatki na jedną osobę, na pierwszym miejscu podium plasują się Ukraińcy, którzy na zakupy wydają aż 766 zł na osobę, podczas gdy Niemcy zaledwie 437 zł, a Czesi 304 zł.

W 2019 roku Ukraińcy pobili własny rekord wydatków, zostawiając w sklepach w Polsce i na usługi aż 7,8 mld zł. W 2018 roku wydatki wyniosły 7,4 mld zł, a w 2017 roku 7,7 mld zł (do tej pory była to najwyższa kwota w ostatnim pięcioleciu). W porównaniu do wyniku z 2014 roku, który wyniósł 5,1 mld zł, wydatki Ukraińców zwiększyły się w ciągu 5 lat o połowę.

GUS wskazuje, że w IV kwartale 2019 roku obcokrajowcy spoza UE kupowali głównie towary nieżywnościowe, na które przeznaczali ponad 83% swoich wydatków. Żywność i napoje bezalkoholowe stanowiły 12,3% wydatków, a pozostałe zakupy (m.in. usługi) – 4,1% Cudzoziemcy z UE w ostatnich trzech miesiącach minionego roku największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli także na towary nieżywnościowe – 55,8%, następnie na pozostałe wydatki (usługi) – 15% oraz na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,4%.