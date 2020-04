Kiedy rozpocznie się wypłata świadczenia postojowego?

Jak powiedziała w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” prezes ZUS Gertruda Uścińska „pierwsze przelewy za tzw. postojowe zostaną wykonane już 15 kwietnia”.

Co to jest świadczenie postojowe? Od 1 kwietnia działa tarcza antykryzysowa. To pakiet rządowych ustaw pomocowych dla przedsiębiorców i pracowników. Według tego prawa mikrofirmy (zatrudniające do 9 osób) zostały zwolnione ze składek na ZUS na 3 miesiące, uchwalono świadczenie postojowe wynoszące ok. 2 tys. zł, które dotyczyć będzie zleceniobiorców (umowa zlecenie, o dzieło) i osoby samozatrudnione (o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia). Zostaną także dofinansowane wynagrodzenia pracowników (maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto). Firmy przeżywające kłopoty mogą liczyć na uelastycznienie czasu pracy

Świadczenie postojowe. Wypłata pieniędzy

Jak dotąd (do 7 kwietnia) ZUS zweryfikował już 67 tysięcy wniosków o postojowe. „Ta liczba niedługo będzie nieaktualna, ponieważ po wprowadzeniu tzw. automatów nastąpi masowa weryfikacja dokumentów. To się stanie jeszcze przed świętami. Chciałabym przekazać przedsiębiorcom, że pierwsze przelewy za tzw. postojowe zostaną wykonane już 15 kwietnia” – powiedziała „DGP” Gertruda Uścińska.

Świadczenie postojowe. Procedura otrzymania

Postojowe przysługuje każdemu, kto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie uzyskał przychodu większego niż 15 681 zł (to trzykrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 rroku). Umowa musi być zawarta (lub działalność rozpoczęta) przed 1 lutego 2020 roku.

Świadczenie postojowe. Spadek dochodów

Postojowe przysługuje także samozatrudnionym. Żeby je otrzymać osoby te muszą wykazać spadek przychodów o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Świadczenie przysługuje także tym samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 roku. Samej działalności nie trzeba zawieszać, żeby świadczenie otrzymać.

