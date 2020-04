Tarcza antykryzysowa rozszerzona. Jakie są jej nowe rozwiązania?

Rząd opracował nowe rozwiązania do tarczy antykryzysowej, które przyjął Sejm. To prawo do zwolnienia z ZUS-u dla firm zatrudniających do 49 osób, zasiłek dla rolników objętych kwarantanną i ich rodzin, a także dostęp do internetu dla chcących załatwiać sprawy urzędowe online

Przypomnijmy, tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia. Rząd wciąż pracuje nad kolejnymi formami wsparcia dla firm i obywateli. Oto nowe propozycje tarczy antykryzysowej:

Tarcza antykryzysowa. Większe firmy także ze zwolnieniem z ZUS-u na 3 miesiące

Rząd rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Po zmianach z wakacji składkowych skorzystają także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób. Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie.

Tarcza antykryzysowa. Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowach cywilnoprawnych

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach omów cywilnoprawnych będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.

Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy.

Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO

Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.

Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją

Jeśli firma przeznacza środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach:

postępowania cywilnego,



czynności komorników sądowych,



administracyjnych organów egzekucyjnych.



Nielimitowany internet

Ktokolwiek korzysta z telefonu komórkowego, dostanie nielimitowany internet w ramach dostępu do „publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:

stron w domenie gov.pl,



usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną,



usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów,



wsparcia e-Usług w służbie zdrowia,



także placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej,



podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Rząd zapewni im urządzenia oraz usługi, dzięki którym będą mogli wykonywać codzienne aktywności – jak choćby korzystanie z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny.



Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Jeszcze w tym roku rząd uruchomi Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu obywatele uzyskają dostęp do podstawowych e-usług społecznych (pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku).

Internet edukacyjny

Rząd zadeklarował, że przyspieszy rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele na równych zasadach mogli korzystać z dostępu do internetu.

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie do pracy zdalnej dla szkół

Rząd wesprze wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych.

Uproszczenie działania usług pocztowych

W ramach nowych rozwiązań:

przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie,



przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.



Wydłużenie prawa jazdy

O rozwiązaniach dotyczących kierowców obszernie pisaliśmy wczoraj. Wydłużone zostają terminy prawa jazdy i innych uprawnień niezbędnych do kierowania pojazdami.

Czytaj także:

Kiedy rozpocznie się wypłata świadczenia postojowego?Czytaj także:

Z powodu koronawirusa prawo jazdy ważne dłużejCzytaj także:

Morawiecki: 100 mld złotych dla polskich firm. Rząd ogłosił Tarczę Finansową