Pandemia niszczy podróżowanie. Na jak długo i jakie będą straty?

Dla zobrazowania sytuacji weźmy podróże służbowe, nie turystyczne (które też są w katastrofalnej sytuacji). Analizy rynku delegacji podjęła się firma Hotailors. To polski start-up zajmujący się organizowaniem podróży służbowych dla największych światowych firm (m.in. Google i Vodafone). Firma przygotowała też prognozę, jak będzie działała branża podróży po zakończeniu pandemii.

– Mamy do czynienia z kryzysem, który zmieni całkowicie zarówno branżę podróży służbowych, jak i turystykę w ogóle – nie ukrywa dramatu Filip Błoch, prezes i współzałożyciel Hotailors.

Kryzys uderzył bowiem w firmy organizujące wyjazdy oraz w linie lotnicze, hotele i branżę konferencyjną. To tylko kilka z faktów:

nastąpił 5-krotny spadek rezerwacji po ogłoszeniu przez USA zakazu przylotów z Europy



na przełomie marca i kwietnia zanotowano brak nowych rezerwacji i masowe anulowanie zaplanowanych podróży



dochodzą sygnały z rynków azjatyckich o początku normalizacji sytuacji



kryzys uderzył najmocniej w sieci hotelowe, linie lotnicze oraz branżę targową i eventową



straty branży podróży służbowych w 2020 r. mogą wynieść aż 820 mld dolarów



Kryzys w skali globalnej

Specjaliści przeanalizowali liczbę rezerwacji od początku listopada. Żeby wyeliminować przypadkowe zmienne, rezerwacje lotnicze i hotelowe zostały zsumowane w okresach tygodniowych i porównane do średniej całorocznej. – To czego się spodziewaliśmy, to oczywiście spadek liczby rezerwacji w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. To sytuacja normalna każdego roku – tłumaczy Dagmara Andrzejczak, szefowa działu obsługi klientów firmy. Dane pokazują, że pod tym względem koniec 2019 r. był standardowy.

– Również zgodnie z oczekiwaniami początek tego roku to wzrost liczby rezerwacji. Jest to związane z licznymi konferencjami i wydarzeniami – mówi Dagmara Andrzejczak.

Co zaskakujące, podróżujących nie odstraszały kolejne informacje związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ani zakaz podróży z Chin do USA, ani ogłoszenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego przez WHO, ani masowe zachorowania w Iranie, Południowej Korei i we Włoszech nie spowodowały zmniejszenia liczby rezerwacji.

Sytuacja zmieniła się dopiero po 11 marca. Ogłoszenie stanu pandemii i zakaz lotów z Europy do USA, a potem zakazy krajów europejskich spowodowały kompletne zatrzymanie podróży służbowych. – To jest sytuacja bez precedensu. W połowie marca w systemie jeszcze był ruch i rezerwacje były dokonywane, choć spadek ich liczby był dramatyczny. Natomiast ostatnio zajmujemy się właściwie tylko odwoływaniem rezerwacji – mówi Dagmara Andrzejczak.

Jak długo to potrwa?

Choć w Chinach udało się powstrzymać epidemię, walka z koronawirusem trwa w Europie i w USA, o zachorowaniach informują też kraje afrykańskie i południowoamerykańskie. Dla branży podróży służbowych oznacza to ogromne straty.

Global Business Travel Association szacuje je na poziomie 820 miliardów dolarów, co stanowi 54 proc. przewidywanych wydatków na podróże biznesowe w 2020 r. W Chinach 95 proc. firm odwołało lub zawiesiło wyjazdy swoich pracowników. W Europie na razie uczyniło to 51 proc. przedsiębiorstw.

Dla branży podróży służbowych niekorzystne jest również to, że okres wakacyjny to również czas zmniejszenia liczby przelotów i rezerwacji hotelowych. – Następny sezon konferencyjny zaczyna się dopiero we wrześniu. Pandemia może wymusić zmiany terminów na organizatorach, ale jeśli obostrzenia przemieszczania i spotykania się zostaną utrzymane na świecie do wakacji, to kryzys potrwa co najmniej do jesieni. Oczywiście przy założeniu, że świat upora się do tego czasu z pandemią – dodaje Dagmara Andrzejczak.

Firmy monitorują i analizują, co dzieje się na światowych rynkach. Pojawiają się sygnały o powolnym normalizowaniu się sytuacji w Azji. Ale przede wszystkim dominuje niepewność, jak długo potrwa pandemia w Europie i USA. Bez otwarcia tych rynków nie ma mowy o końcu problemów. Branża podróży służbowych musi się przygotować na dłuższy kryzys.

– W najgorszej sytuacji są przedsiębiorstwa, które nie przeszły jeszcze transformacji cyfrowej i zatrudniają tysiące czy dziesiątki tysięcy osób – mówi Filip Błoch. Jego zdaniem kryzys wywołany pandemią wymusi diametralne zmiany w całej branży. – Transformacja cyfrowa będzie oznaczała dla wielu być albo nie być – mówi Błoch.

Co dalej z podróżami?

Kryzys uderzył we wszystkie branże związane z podróżowaniem. Oto kolejna porcja faktów:

Akcje 116 największych światowych linii lotniczych straciły na wartości 157 mld dolarów (41 proc.)



Marriott jest w najgorszej sytuacji finansowej w prawie 93-letniej historii sieci



CEIR (Centre for Exhibition Industry Research) prognozuje, że branża wystawiennicza w USA może stracić nawet od 14 do 22 mld dolarów



Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego szacuje, że spadek przychodów od maja do końca czerwca może wynieść 60 proc.



Prawdziwe straty zaczną być podliczane dopiero, kiedy to wszystko się skończy.

