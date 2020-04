Do kiedy granice będą zamknięte? Premier Morawiecki wskazał datę

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu obostrzeń, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. – Nie wiemy, jak będzie przebiegała ta krzywa wzrostu zachorowań, dlatego w cichości, z umiarem, staramy się dopasowywać poszczególne obostrzenia do stanu zagrożenia epidemicznego, w jakim się znajdujemy – powiedział szef rządu.

– Granice będą zamknięte do 3 maja, obowiązywać będą zasady takie, jak do tej pory. Wiem, że żyjemy w czasie ogromnej niepewności. Ale musimy żyć, procedury państwa muszą funkcjonować. Urzędy funkcjonują, staramy się przebudować państwo tak, żeby można było żyć i funkcjonować – powiedział Mateusz Morawiecki. – Jestem przekonany, że przedłużenie restrykcji i nowe reguły, które pokażemy po świętach, które będą pełne reżimu sanitarnego, one pozwolą nam wrócić do normalnej rzeczywistości – dodał premier.

Po przedstawieniu najnowszych informacji w sprawie obostrzeń w walce z koronawirusem, premier Morawiecki poinformował, że przed nami jest decydująca faza walki z COVID-19. Premier złożył Polakom świąteczne życzenia i zaapelował, aby przestrzegali zasad społecznej kwarantanny.

