Kardynał Nycz: Z powodu koronawirusa Kościół biednieje

Otwarcie o problemach Kościoła katolickiego wywołanych „brakiem datków na tacę” mówił metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Hierarcha powiedział w RMF FM, że ogromne kłopoty przeżywają wierni, ale i duchowni. – Musimy być z ludźmi, rozumiejąc ich problemy, ich biedę. I też liczymy na empatię z drugiej strony – powiedział kardynał Nycz w rozmowie z RMF FM.

Liczba wiernych uczestniczących we mszach świętych zmniejszyła się radykalnie ze względu na ograniczenia. W kościołach nie mogą się zbierać tłumy, do odwołania. Warszawski metropolita powiedział, że parafie liczą na wsparcie wiernych. – Przy dobrej relacji proboszcza z parafianami i parafian z proboszczem, ludzie zaczynają się bardzo szybko domyślać o tym i myślą o tym, by być współczujący także dla materialnych potrzeb parafii – mówił w radiu kardynał Nycz.

Niedawno o wsparcie finansowe ze strony wiernych wystąpił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. „Kochana Rodzino Radia Maryja, w poważnej sytuacji pandemii koronawirusa bardzo trudno zwrócić mi się do państwa – słuchaczy i widzów Telewizji Trwam, ale czynię to w trosce o istnienie naszych mediów. Prosimy, abyście nie odkładali na potem przekazywania pomocy materialnej na funkcjonowanie i istnienie jakże ważnych dla Polski i Polaków (...) Radia Maryja i Telewizji Trwam” – powiedział toruński duchowny.

Jak dotąd zwierzchnicy, duchowni i hierarchowie innych religii i wyznań (np. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Kościoła Zielonoświątkowego w RP, Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, Kościoła Polskokatolickiego w RP, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP, Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (MZR), Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWŻ), Polskiej Unii Buddyjskiej) nie wystosowali próśb o wsparcie do wiernych ani państwa.

