IKEA wsparła gminne centra kwarantanny

35 gmin w Polsce otrzymało pomoc w doposażeniu lokalnych centrów kwarantanny. Z przekazanego sprzętu będzie mogło skorzystać ponad 400 osób przebywających w instytucjonalnej kwarantannie na terenie swojej gminy.

Firmy z korzeniami IKEA (akronim Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd) działające w Polsce – Retail, Purchasing oraz IKANO Bank – zainicjowały akcję przekazania łóżek, pościeli oraz wielu innych produktów firmy dla gminnych centrów kwarantanny. Pomogły w ten sposób w stworzeniu wygodniejszych warunków kwarantanny dla osób, które z różnych względów nie mogą jej odbywać w swoim domu.

Do inicjatywy przyłączyły się firmy, z którymi IKEA na co dzień współpracuje w ramach Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, takie jak: Puro Hotels, SSAB Poland, SAM Executive Search, Jula i Fundacja Medicover, jak również Castorama, Jysk i Decathlon. Partnerzy przekazali wsparcie finansowe oraz organizacyjne. Zapotrzebowanie na wyposażenie zgłosiły również jednostki Straży Granicznej i dzięki wsparciu Castoramy otrzymały dozowniki na płyn do dezynfekcji.

Dodatkowo do akcji dołączyła Agencja Rezerw Materiałowych pośrednicząc w kwestiach formalnych związanych z przekazywaniem darowizn. Agencja koordynuje działania w zakresie formalno-prawnym pomiędzy darczyńcami, a Gminnymi Centrami Kwarantanny.

Łącznie, dzięki wysiłkom wszystkich zaangażowanych stron, udało się wesprzeć 35 gmin w 8 województwach oraz wszystkie oddziały Straży Granicznej w całej Polsce, a liczba przekazanych produktów przekroczyła 2,5 tysiąca sztuk. Nad skoordynowaniem dostaw czuwała Fundacja Medicover, a ich realizacja była możliwa dzięki FedEx Express – kolejnemu partnerowi inicjatywy.

IKEA w Polsce zobowiązała się do tego, że przeznaczy łącznie 4,5 mln złotych, aby wspomóc system ochrony zdrowia oraz zapewnić niezbędną pomoc społecznościom dotkniętym skutkami epidemii.

Szwedzka firma oraz jej partnerzy biznesowi działają w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz wspomnianą wcześniej Agencją Rezerw Materiałowych.

