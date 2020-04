Kosiniak-Kamysz: Otwarcie parków nie jest odmrożeniem gospodarki

Lider PSL krytykował rząd za niespełnienie nadziei obudzonej zapowiedziami „odmrożenia gospodarki”. – Dla wielu pracowników, wielu firm była to nadzieja na w miarę szybki, sprawny powrót do nowej normalności, bo z tym sformułowaniem należy się zgodzić. Ale to, co zaprezentowali i premier i minister, nie ma nic wspólnego z prawdziwą mapą drogową odmrażania gospodarki. Bo postanowienie o tym, czy parki czy las będzie otwarty i dostępny, nie wiąże się z odmrożeniem gospodarki – mówił.

Kosiniak-Kamysz nie ma nic przeciwko ponownemu otwieraniu parków i lasów. Podkreśla jednak, że nie było większego sensu w odcinaniu dostępu do tych miejsc. – To były głupie zasady akurat, które nie powinny być wprowadzone. Dobrze że są zdjęte, ale potrzebny jest jasny, wyraźny plan dla Polski na najbliższe tygodnie, miesiące. Ten bardziej optymistyczny i ten trudniejszy, ale z określonymi datami, a tu mamy tylko jedną datę dotyczącą tego najbliższego wydarzenia, którego głównym przekazem było otwarcie parków – zwracał uwagę. Zarzucał rządowi, że nie przedstawia „precyzyjnie określonego” harmonogramu. – W innych krajach, jak był podawany przepis na powrót do aktywności gospodarczej, to było to bardzo precyzyjne. U nas jest to bardzo rozmyte – oceniał.

Kandydat na prezydenta wymienił w punktach propozycje swojego ugrupowania. – Po pierwsze, zabezpieczenie szpitali, zabezpieczenie funkcjonowania ochrony zdrowia – zaczął. – Druga kwestia to jasny powiedzenie co ze szkołą, czy ten rok będzie dokończony czy już dzieci nie wrócą do szkoły – kontynuował. – Trzecia sprawa to podejście do izolacji, do kwarantanny określonych grup osób, które są osobami z grupy ryzyka, podejrzanymi o to, że mogą być nosicielami lub mieli kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem – wyliczał.

