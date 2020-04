Od poniedziałku 20 kwietnia zmiany zasad w sklepach. Wszystko, co musicie wiedzieć przed zakupami

Do tej pory w sklepach mogło przebywać jednocześnie maksymalnie trzech klientów na jedną kasę. 2 kasy do 6 klientów, 10 to 30 itd. Pozostali kupujący musieli czekać przed sklepem na możliwość wejścia. Od poniedziałku sposób liczenia dopuszczalnej liczby osób będzie nieco inny.

W sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych wyznaczono limit 4 osób na jedną kasę. Czyli przy dwóch kasach będzie to 8 klientów, przy 10 - 40 itd. W sklepach większych niż 100 metrów kwadratowych jednoczesne zakupy zrobi do 10 osób. Maksymalnie 4 osoby mogą też w jednym momencie stać w kolejce do kasy na stacji paliw czy do straganu na bazarze.

Kolejna zmiana dotknie tzw. godzin dla seniorów. Chodzi o zasadę, wg. której w godzinach od 10 do 12 rano sklepy przyjmowały jedynie osoby powyżej 65. roku życia. Wcześniej obowiązywało to przez cały tydzień, od 20 kwietnia zasada ta przestanie działać w niedziele i soboty.

Utrzymana w mocy pozostaje zasada dotycząca zasłaniania ust i twarzy w sklepach oraz konieczność noszenia rękawiczek (zapewnia je sklep). Galerie handlowe nadal nie działają, poza wyjątkami dla aptek, drogerii, sklepów spożywczych, drogerii, banków i niektórych usług. Markety budowlane powyżej 2 tys. metrów kwadratowych nadal pozostaną nieczynne w weekendy.

