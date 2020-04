Ilu Europejczyków straci pracę z powodu koronawirusa?

McKinsey ostrzega w opublikowanym w poniedziałek 20 kwietnia raporcie, że stopa bezrobocia w UE może wzrosnąć z około 6 proc. do ponad 11 proc. i pozostać podwyższona przez lata, jeśli choroba nie zostanie szybko opanowana.

McKinsey szacuje, że jedno na cztery miejsca pracy w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii jest zagrożone redukcją godzin lub wynagrodzeń, tymczasowymi przerwami w pracy lub zwolnieniem. Tylko zawody, które nie wymagają bliskiego kontaktu z innymi osobami, na przykład księgowi i architekci, są uważane bezpieczne, podobnie jak zawody związane z budżetem, takie jak policjanci.

Według doradców około 55 milionów pracowników jest zatrudnionych w zawodach wysokiego ryzyka, są to kasjerzy detaliczni, kucharze, robotnicy budowlani, personel hotelowy i aktorzy. Około 80 proc. zagrożonych miejsc pracy obsadzonych jest przez osoby nieposiadające wykształcenia wyższego. Szczególnie zagrożeni są pracownicy mniejszych firm.

Zgodnie ze scenariuszem, w którym Europa nie powstrzyma wirusa w ciągu trzech miesięcy i będzie zmuszona do kontynuowania ograniczeń w ramach dystansowania społecznego w okresie letnim, stopa bezrobocia w UE osiągnie najwyższy poziom 11,2 proc. w 2021 r. Pełne ożywienie gospodarcze jest mało prawdopodobne przed rokiem 2024.

Eksperci z firmy McKinsey oświadczyli, że biznes i rządy muszą działać szybko, aby zabezpieczyć miejsca pracy. Firmy powinny obniżyć koszty, podzielić pracę na zmiany i umożliwić, w miarę możliwości, pracę zdalną. Rządy powinny udzielać gwarancji kredytowych, ulg podatkowych i wspomóc firmy, by miały z czego płacić pracownikom.

Wielka Brytania pokrywa 80 proc. wynagrodzeń pracowników przez co najmniej trzy kolejne miesiące (maksymalnie do 2,5 tys. funtów). Niemcy i Francja mają podobne programy. Pakiet pomocy koronawirusowej Unii Europejskiej to do 100 miliardów euro w postaci dopłat do wynagrodzeń mających na celu zapobieganie masowym zwolnieniom, a także setki miliardów pożyczek dla przedsiębiorstw i kredytów dla rządów unijnych państw.

„Ochrona zagrożonych miejsc pracy w skądinąd zdrowych przedsiębiorstwach jest niezbędna. Utrata tych miejsc pracy byłaby nie tylko tragedią na poziomie indywidualnym, ale byłaby również bardzo bolesna z ekonomicznego punktu widzenia” – mówi raport firmy McKinsey.

W Ameryce rynek pracy już przegrał z pandemią. Stopa bezrobocia wzrosła w marcu do 4,4 proc., z historycznego minimum 3,5 proc. w lutym. W kwietniu ma osiągnąć dwucyfrowy wynik. Wielu ekonomistów spodziewa się, że bezrobocie w USA osiągnie ostatecznie 15 proc. lub więcej. Ekonomiści JPMorgan prognozują nawet na 20 proc.

