Majątek amerykańskich miliarderów podczas pandemii wzrósł o… 280 miliardów dolarów

Dokładnie 282 miliardy dolarów dołożyli do swoich majątków amerykańscy miliarderzy między 18 marca a 10 kwietnia 2020 roku. Łącznie miliarderzy z USA dysponują majątkiem netto w wysokości 3 229 miliardów dolarów (czyli 3,229 biliona dolarów).

Ośmiu miliarderów, w tym założyciel Amazona Jeff Bezos i dyrektor generalny Tesli Elon Musk, zwiększyło swoje bogactwo w tym czasie o ponad miliard dolarów każdy. Rekordzistą okazał się Bezos, który dołożył niemal 25 miliardów dolarów do swojego majątku od początku roku. W tym samym czasie pracę straciło w Stanach Zjednoczonych 26 milionów Amerykanów (choć firma Bezosa zatrudniła 175 tys.).

Kim jest ośmiu „pandemicznych szczęśliwców”, jak ochrzciły ich amerykańskie media, którzy od początku globalnej pandemii zwiększyli swoje majątki o co najmniej 1 miliard dolarów każdy?

Rocco Commisso – Mediacom

Ostatni z „pandemicznych szczęśliwców” to Rocco Commisso z Mediacom. Jego majątek wzrósł o 1,09 miliarda dolarów. Mediacom to piąty co do wielkości amerykański operator telewizji kablowej, a Rocco Commisso jest jego założycielem.



Joshua Harris – fundusz kapitałowy

Z kolei Joshua Harris z Apollo Global Management, funduszu kapitałowego notowanego na nowojorskiej giełdzie, zyskał 1,72 miliarda dolarów.



John Albert Sobrato – nieruchomości

Kolejny miliarder, który pandemię koronawirusa może uznać za korzystną z finansowego punktu widzenia, to John Albert Sobrato. Potentat rynku nieruchomości z Doliny Krzemowej zyskał netto 2,07 mld dolarów w miesiąc.



Elon Musk – Tesla

Z kolei Elon Musk okazał się kolejnym zwycięzcą, chociaż początkowo nazwał pandemię koronawirusa „głupią” na swoim Twitterze. Od tamtej pory odpowiada na wezwania o pomoc i wysyła sprzęt medyczny do miejsc, w których występują niedobory. Jego majątek od początku roku urósł o 5 miliardów dolarów, dzięki historycznemu wzrostowi akcji Tesli, która jest więcej warta niż Ford i General Motors razem (firmy spadły na wartości o 41 i 46 proc.).



Steve Ballmer – Skype/Microsoft

Zwiększone zapotrzebowanie na wideokonferencje spowodowało także wzrost wartości Skype'a i Microsoftu. A to zadziałało na korzyść byłego CEO firmy Steve’a Ballmera. Właściciel Los Angeles Clipper powiększył swoje bogactwo o 2,2 miliarda dolarów.



Eric Yuan – Zoom

Eric Yuan to założyciel i dyrektor generalny Zooma, platformy do konferencji online. Jego majątek zwiększył się o 2,58 miliarda dolarów. Firma czerpie ogromne korzyści z pracy w domu i zwiększonego zapotrzebowania na wideokonferencje.



MacKenzie Bezos

Tak jak Bezos, tak zysk zanotowała również MacKenzie Bezos, była żona miliardera. Posiada czteroprocentowy udział w Amazonie, przekazany jej przez byłego męża. Jej akcje urosły o 8,6 miliarda dolarów od 15 kwietnia.



Jeff Bezos

Numerem 1 jest założyciel firmy Amazon, Jeff Bezos. 56-latek od 1 stycznia 2020 r. powiększył swój majątek o 25 miliardów dolarów. Według „Billionaire Bonanza 2020: Wealth Windfalls, Tumbling Taxes and Pandemic Profiteers” bogactwo Bezosa wzrosło w tempie „niespotykanym we współczesnej historii finansowej”. Majątek Bezosa zmalał do 105 miliardów dolarów w „Czarny czwartek” 12 marca, gdy zaczęły się poważne ograniczenia w Stanach Zjednoczonych, ale akcje Amazona szybko odbiły się od. Firma czerpie gigantyczne zyski z e-handlu podczas pandemii. Zatrudniła dodatkowych 175 tys. pracowników, gdy wszyscy inni zwalniają.Czytaj także:

Kto zarabia na pandemii? Najbogatszy człowiek świata zyskał... 24 mld dolarówCzytaj także:

Amazon będzie miał własny test na koronawirusa. Na razie tylko dla swoich pracownikówCzytaj także:

Jeff Bezos opublikował zdjęcie ze znaną piosenkarką. „Właśnie zrobiłem test DNA”