Jutro kolejne decyzje ws. odmrażania gospodarki. Szumowski uchylił rąbka tajemnicy

Od 20 kwietnia rząd luzuje wprowadzane wcześniej obostrzenia wynikające z przyjętej strategii walki z pandemią koronawirusa. Cały plan odmrażania gospodarki i życia społecznego rozpisany został na cztery fazy, a na razie wprowadzone zostały rozwiązania z pierwszego etapu. Od początku zapowiadano, że tempo wprowadzania kolejnych z nich uzależnione jest od kilku czynników, m.in. przyrostu zachorowań, liczby wolnych łóżek w szpitalach i pacjentów w ciężkim stanie.

Teraz rząd ustami ministra zdrowia zapowiada kolejny krok. Łukasz Szumowski podkreślił, że wtorkowa decyzja zostanie podjęta na podstawie tych danych, które już spłynęły do rządu. – Będziemy wiedzieli, że poprzednie rozwiązania nie wpłynęły na wzrost zachorowań i możemy wprowadzić kolejne – tłumaczył.

Pytany o to, czy oznacza to otwarcie galerii handlowych, Łukasz Szumowski poprosił, by „pozwolić to zakomunikować jutro” . – Na pewno chcemy, żeby gospodarka coraz prężniej, coraz szybciej działała w reżimie sanitarnym – mówił Szumowski. Podkreślił, że sklepy i galerie handlowe „mają różne funkcje” . – Pozwólmy, żeby to się odbywało w sposób ostrożny i pod kontrolą. Jutro poznamy szczegóły – dodał Szumowski. – Jutro poznamy datę następnego etapu – zdradził. Dodał, że wdrażanie kolejnych etapów będzie uzależnione od bieżącej sytuacji.

