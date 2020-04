Saudyjczycy kupują firmy w kłopotach. Zaczęli od koncertowego giganta Live Nation

Firma została szczególnie dotknięta przez pandemię koronawirusa. Wstrzymano praktycznie wszystkie koncerty i wydarzenia sportowe na całym świecie. Akcje przedsiębiorstwa radykalnie staniały.

Teraz państwowy fundusz zarządzający majątkiem Arabii Saudyjskiej nabył 5,7 procenta udziałów w Live Nation, która ma w swoim portfolio chociażby firmę Ticketmaster.

Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych ujawnił, że nabył 12 337 569 akcji, w zgłoszeniu złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission).

Jeśli wziąć pod uwagę ceny akcji Live Nation w tej chwili, to inwestycja jest wyceniana na pół miliarda (500 milionów) dolarów. Cena akcji Live Nation podskoczyła na wieść o transakcji, wzrastając o ponad 2 procent w ciągu pierwszych kilku minut handlu. Inwestycja Saudyjczyków była pasywna, akcje zostały zakupione na otwartym rynku. Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych jest teraz trzecim co do wielkości akcjonariuszem spółki, a Liberty Media Johna Malone’a największym indywidualnym akcjonariuszem z 33-procentowym udziałem.

Jak wspomnieliśmy, Live Nation została szczególnie dotknięta przez pandemię koronawirusa. Niedawno firma została zalana falą pozwów, ponieważ niechętnie oferuje klientom pełny zwrot pieniędzy. Od 1 stycznia cena akcji spółki spadła o ponad 40 procent, głównie z powodu pandemii.

Firma podjęła działania ratunkowe, w tym wzięła nowy odnawialny kredyt o wartości 120 mln dolarów. Zmieniła też istniejącą umowę kredytową i znaczne obniżyła koszty, w tym poprzez zmniejszenie wynagrodzeń.

Inwestycja w Live Nation jest drugą w tym miesiącu inwestycją rządu Arabii Saudyjskiej w branżę dotkniętą pandemią. Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych kupił za 775 milionów dolarów udziały w Carnival Cruises.

Arabia Saudyjska stara się rozwinąć swój przemysł turystyczny, by po pandemii kraj był częściej odwiedzany, w tym na wydarzenia na żywo i koncerty. W październiku ubiegłego roku supergwiazda K-pop, zespół BTS, był pierwszym zagranicznym zespołem, który kiedykolwiek zagrał na stadionie w kraju.

Amerykanie niechętnie patrzą na inwestycje Saudyjczyków. Ma to związek z zamordowaniem dziennikarza Jamala Khashoggiego w październiku 2018 r. Firma Endeavour zrezygnowała z 400-milionowej inwestycji Saudyjczyków. Także wiele znanych osobistości ze świata mediów i rozrywki odwołało swój udział w dużej konferencji, która ma odbyć się w Rijadzie pod nazwą Future Investment Initiative.

