Microsoft zainwestuje w Polsce miliard dolarów

W Polsce powstanie centrum danych, jakiego dotąd nie było w Europie Środkowo-Wschodniej. Pieniądze wyłoży Microsoft. – Polska może być technologicznym sercem Europy – powiedział podczas ogłaszania inwestycji, dyrektor generalny Microsoft Polska Mark Loughran.

– Podpisanie strategicznego partnerstwa Chmury Krajowej z firmą Microsoft, wielkim globalnym graczem to kolejny ważny krok na drodze cyfryzacji i przyspieszenia rozwoju całej polskiej gospodarki. Cyfrowa transformacja to wielka szansa na to, aby szybciej i skuteczniej uporać się z obecnym kryzysem. Technologia chmurowa to przyszłość, którą chcemy realizować już dzisiaj – powiedział prezes PKO Banku Polskiego - jednego z dwóch założycieli Operatora Chmury Krajowej - Zbigniew Jagiełło, podczas konferencji.

Partnerstwo Microsoftu i Chmury Krajowej jest częścią projektu Polska Dolina Cyfrowa, skupiającego przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i uczelnie.

Baza danych powstanie w Warszawie lub pod miastem. Poza pieniędzmi potrzebnymi na budowę i infrastrukturę Microsoft zainwestuje w szkolenia dla programistów, inżynierów, architektów, w programy certyfikacji i adopcję chmury (program dla firm i instutucji muszących lub chcących przenieść się do chmury).

– Inwestycja Microsoft w Polsce to także szansa na duże przyspieszenie, kiedy Polska gospodarka będzie wychodziła z kryzysu związanego z koronawirusem – powiedział prezes PRF Paweł Borys.

Transformacja cyfrowa w Polsce nabiera tempa. Nowa inwestycja Microsoft w regiony Azure, Office 365, Dynamics 365 i Power Platform będzie katalizatorem innowacji i modernizacji usług IT.

– Polski rynek rozwiązań chmurowych ma potencjał. Świadczy o tym zlokalizowane w Polsce centrum przetwarzania danych Google oraz nowa inwestycja firmy Microsoft. To pociągnie za sobą kolejne inwestycje i projekty, które pomogą rozpędzić polską gospodarkę po pandemii. Zlokalizowany w kraju region Microsoft Azure/O365/Dynamics/Power Platform pozwoli wyeliminować problem lokalizacji danych, co jest szczególnie ważne dla sektorów regulowanych, a jednocześnie ułatwi wielu przedsiębiorstwom, które do tej pory się wahały, migrację do chmury. Pamiętajmy, że wg badań Eurostatu adaptacja chmury w Polsce kształtuje się na poziomie 11,5 proc. Decyzje o wykorzystaniu chmury obliczeniowej bez wątpienia pozwolą firmom stosować bardziej śmiałe, innowacyjne rozwiązania i jednocześnie osiągać wymierne korzyści biznesowe – umożliwią ograniczenie inwestycji w infrastrukturę IT, zapewnią skalowalność nowych rozwiązań, skrócą czas potrzebny na wdrożenie nowych aplikacji i otworzą nowe możliwości w zakresie analizy danych – komentuje Karol Mazurek, managing director w Accenture, która to firma jest partnerem strategicznym Microsoftu.

