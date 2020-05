Pracownicy Facebooka i Google’a zostaną w domu do końca roku

Facebook i Google oświadczyły, że pozwolą pracownikom kontynuować pracę z domu przez resztę roku. Technologiczni giganci ogłosili plany ponownego otwarcia biur, ale zapewniają większą elastyczność pracy w domu. Google początkowo powiedziało, że nie będzie stosować zasad dotyczących możliwości pracy z domu po 1 czerwca, ale jednak przedłużyło je o kolejne siedem miesięcy. Z kolei Facebook zapowiedział, że ponownie otworzy swoje biura po 6 lipca, ponieważ ograniczenia związane z koronawirusem będą już wówczas sukcesywnie wycofywane.

Sundar Pichai, dyrektor w Google’u, powiedział, że pracownicy, którzy będą musieli wrócić do biur, będą mogli to zrobić od lipca, dzięki wzmocnionym środkom bezpieczeństwa. Jednak większość pracowników, którzy mogą dalej wykonywać pracę z domu, będzie mogła to robić do końca roku.

Ogłoszenie Google’a zbiegło się z oświadczeniem Facebooka. – Facebook zrobił kolejny krok w kierunku powrotu do normalnej pracy. Dzisiaj ogłosiliśmy, że każdy, kto może wykonywać swoją pracę zdalnie, może to zrobić do końca roku – powiedział rzecznik. – Jednak, jak możecie sobie wyobrazić, mamy do czynienia z sytuacją, która ewoluuje. Decyzje o powrocie do fizycznej pracy niech podejmują pracownicy i ich rodziny.

Platforma mediów społecznościowych była jedną z pierwszych firm technologicznych, która poprosiła swoich pracowników o rozpoczęcie pracy na odległość. Facebook dał 1 tys. dolarów premii tym pracownikom, którzy skorzystali z możliwości pracy w domu.

Według wielu ekspertów trend pracy z domu utrzyma się. Wiele firm technologicznych i medialnych będzie pozwalało swoim pracownikom na zdalną pracę także w przyszłości, po ustaniu pandemii.