NA ŻYWO: III etap znoszenia ograniczeń. Premier podaje szczegóły

13:35 Zakończyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego z udziałem ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 13:34 Co z weselami? - W tej chwili zaczynamy uruchamiać sektor gastronomiczny z reżimem sanitarnym (...). Pozwólmy ruszyć sektorowi gastronomicznemu zanim będziemy mówić, że będzie można urządzać duże wydarzenia jakim są wesela - powiedział Łukasz Szumowski. - Dajmy sobie trochę czasu - apelował minister zdrowia. 13:31 - Jest taka możliwość, ale mam nadzieję, że to nie nastąpi - powiedział premier, odpowiadając na pytanie, czy w razie dynamicznego wzrostu zachorowań w Polsce, mogą zostać ponownie nałożone obostrzenia. - Na dzisiaj mogę powiedzieć, że sytuacja się uspokaja - stwierdził premier i dodał, że nie można jeszcze mówić o zwycięstwie nad koronawirusem. 13:24 Kancelaria Premiera przypomina o podstawach nowej normalności.



twitter.com 13:21 twitter.com 13:19 - Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany nadal dla wszystkich osób, które będą musiały zostać w domach po 24 maja - powiedział Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że rodzice samodzielnie zdecydują, czy zamierzają posłać dzieci do szkoły na zajęcia wychowawcze. - To decyzja rodziców, czy poślą dzieci na zajęcia - stwierdził. 13:13 - Chcemy, aby liczba osób, które mogą uczestniczyć we mszach świętych była większa - powiedział Mateusz Morawiecki. - Na setne urodziny naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który zmienił losy świata, zmienił losy Polski, od najbliższej niedzieli w kościołach będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.



Zmiany w kościołach. Ile osób będzie mogło uczestniczyć w mszach świętych? 13:11 Od 18 maja wraca możliwość uprawiania sportu na otwartej infrastrukturze.



twitter.com 13:09 Zmiany w kulturze



twitter.com 13:07 Zakończyła się pierwsza cześć konferencji prasowej. Teraz premier i ministrowie odpowiadają na pytania dziennikarzy. 13:03 - Ponieważ zbliża się termin egzaminów, stąd chcemy przywrócić możliwość konsultacji uczniom - zapowiedział minister edukacji. - Chcemy, aby od 25 maja dla uczniów klas ósmych, z przedmiotów egzaminacyjnych, ale i innych, rozpoczęły się konsultacje - precyzował. Tę samą możliwość mają otrzymać maturzyści. Pozostali uczniowie zgodnie z zapowiedziami będą mogli z konsultacji skorzystać od 1 czerwca. 13:01 - Od 18 maja umożliwimy odbywanie zajęć wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki - powiedział Piontkowski. 13:00 - Bez wysiłku uczniów i rodziców kształcenie nie przyniosłoby efektów, ale nie wszystko da się przekazać zdalnie. Dlatego stopniowo umożliwimy przejście do zajęć praktycznych i odbycie zajęć w szkołach policealnych, gdzie nauka trwa krócej - powiedział minister. 12:59 Głos zabiera minister edukacji Dariusz Piontkowski. 12:58 - Krzywa zachorowań zaczyna spadać, gdyby nie ognisko na Śląsku, mielibyśmy kilkanaście osób zakażonych na Śląsku - powiedział minister zdrowia i dodał, że w ciągu ostatniej doby wykonanych zostało 20 tys. testów na koronawirusa. 12:56 - W zakładach fryzjerskich nie może być czynnych poczekalni. Umawiajmy się na konkretną godzinę, na konkretną wizytę - powiedział Łukasz Szumowski. 12:55 Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że odmrażanie gospodarki musi odbywać się z uwzględnieniem specjalnych zasad bezpieczeństwa. Minister zdrowia poinformował, że w walce z koronawirusem ogromne znaczenie ma dystansowanie się społeczne, ale także szybkie wyłapywanie osób chorych. - Gospodarka musi funkcjonować, ale w maksymalnym reżimie sanitarnym - tłumaczy minister. 12:53 Głos zabiera minister zdrowia Łukasz Szumowski. 12:52 Mateusz Morawiecki powiedział, że opanowaliśmy do pewnego stopnia rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, dlatego możemy odmrażać gospodarkę. - Mam nadzieję, że przyjdzie dzień, w którym będę mógł powiedzieć, że pokonaliśmy koronawirusa - stwierdził premier. 12:50 - Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi - zapowiedział premier. - Również od 25 maja udostępnimy konsultacje maturzystów i ósmoklasistów z nauczycielami - dodał. - Od 1 czerwca umożliwimy wszystkim uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych takie konsultacje - zapowiedział premier. 12:49 - Także od 18 maja zmienione będą reguły dotyczące transportu publicznego - powiedział Mateusz Morawiecki. - Wszystkie te zmiany, o których mówię będę obowiązywały od 18 maja - precyzował premier.



twitter.com 12:46 - Częściowo otwieramy usługi gastronomiczne, z utrzymaniem reżimu sanitarnego - powiedział premier i dodał, że rząd zachęca właścicieli takich lokali do otwierania ogródków przy restauracjach.



twitter.com 12:45 - Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, kosmetyczne - powiedział Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że działanie tych zakładów będzie mogło być prowadzone w określonym reżimie sanitarnym.



twitter.com 12:43 Mateusz Morawiecki zwrócił także uwagę na dynamiczny wzrost zakażeń koronawirusem na Śląsku i poinformował, że rząd "nie zamierza zamykać województwa śląskiego". 12:42 - Szanowni Państwo, wiem, że ostatnie miesiące dla wielu z nas były bardzo trudne. (..) Są wielkie obawy o przyszłość, o pracę, o przedsiębiorców - powiedział Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że tempo powrotu do nowej normalności zależy od wysiłków wszystkich obywateli. 12:40 Rozpoczęła się konferencja prasowa premiera. 12:34 Zgodnie z zapowiedziami oprócz premiera Mateusza Morawieckiego w konferencji udział wezmą minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister edukacji Dariusz Piontkowski.



twitter.com 12:28 Kilkadziesiąt minut temu w mediach społecznościowych Kancelaria Premiera opublikowała zdjęcie z posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



twitter.com 12:21 Rzecznik rządu poinformował, że o godz. 12.30 rozpocznie się konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego, na której premier polskiego rządu przedstawi szczegóły dotyczące III etapu znoszenia ograniczeń wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.



twitter.com

Z pojawiających się przed konferencją informacji wynika, że ogłoszone zostaną m.in. nowe zasady korzystania z restauracji, salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

