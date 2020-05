OLX wycofuje się z reklam w Trójce. Nie chcą być z radiostacją kojarzeni

OLX to serwis ogłoszeniowy należący do południowoafrykańskiej grupy medialno-technologicznej Naspers, będącej firmą o globalnym zasięgu. Z kolei Trójka to Program Trzeci Polskiego Radia, wokół którego od piątku 15 maja toczy się medialna burza. Kierownictwo stacji w sobotę wieczorem, powołując się na domniemaną manipulację, anulowało głosowanie na Listę Przebojów Programu Trzeciego (LP3). W niedzielę 17 maja szef Tomasz Kowalczewski obarczył winą prowadzącego listę Marka Niedźwieckiego, zarzucając mu manipulację wyników i przesunięcie utworu Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” z 4. na 1. miejsce.

Od soboty 16 maja do dziś (19 maja) Trójkę opuścili m.in. Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Marcin Kydryński, Michał Olszański, Jan Niebudek, Bartosz Gil.

OLX to pierwszy portal biznesowy, który zdecydował się w związku z tym odciąć od Trójki. – Nie chcę umieszczać marki w pewnych kontekstach, które mi z biznesowego punktu widzenia nie pasują – oświadczył Marcin Sienkowski, szef marketingu OLX. Poinformował też o rezygnacji OLX z emisji reklam w Trójce.

Sienkowski napisał o wszystkim na swoim profilu na LinkedIn. „No to już wiem, w której stacji nie pojawią się spoty naszej kampanii radiowej”... – napisał najpierw. A potem dodał wspomniane „Nie chcę umieszczać marki w pewnych kontekstach, które mi z biznesowego punktu widzenia nie pasują”.

OLX nie obawia się tego, że zostanie uznana za firmę zajmującą stanowisko. Wręcz przeciwnie, gdyby pozostawiła reklamy w Trójce, mogłaby być za taką uważana. Tak wyjaśnia rzecz Marcin Sienkowski.

