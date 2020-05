Mętlik w chmurach. W każdym kraju inne zasady podróżowania samolotem

W Tajlandii nie można mieć jedzenia ani wody w samolocie i należy nosić maskę. W Malezji i Indonezji samolot musi być w połowie pusty. W Stanach Zjednoczonych i Europie linie lotnicze nie muszą pozostawiać wolnego środkowego miejsca. Tak jest na razie, w związku z powolnym odmrażaniem lotnictwa.

Środki powstrzymujące rozprzestrzenianie się koronawirusa zmieniły sposób podróżowania. W Chinach samoloty znów są pełne – zgodnie z chińskimi przepisami. Pasażerowie muszą zakładać maseczki podczas lotu i pojawiły się ogłoszenia w zasadzie z prośbą o współpracę z wprowadzonymi środkami antywirusowymi. Trzeba również przejść wiele kontroli temperatury i kontroli bezpieczeństwa, kiedy wchodzi się na lotnisko.

Podróżni, linie lotnicze i lotniska zmagają się z mnóstwem zasad wprowadzonych podczas pandemii, która sprawiają, że latanie wygląda inaczej w prawie każdym kraju.

– Nadal istnieje jawny strach przed podróżami – mówi Subhas Menon, szef Stowarzyszenia Asia Pacific Airlines. – Teraz nie będzie to tak płynne podróżowanie ze względu na wszystkie środki, które zostaną wprowadzone.

Ostatnim czynnikiem, który wywołał tak powszechne zmiany w sposobie funkcjonowania linii lotniczych były ataki w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, które wymusiły nowe środki bezpieczeństwa. – Podróżni na całym świecie zrozumieli wymagania bezpieczeństwa, które pojawiły się po 11 września. Chcielibyśmy zobaczyć tego rodzaju standaryzację protokołów i teraz, po pandemii – powiedział wiceprezydent Boeinga Mike Delaney, lider Boeing’s Confident Travel Initiative.

Zmienia się już obsługa pokładowa. Posiłki klasy biznesowej, niegdyś punkt honoru dla najlepszych przewoźników zatrudniających znanych szefów kuchni, zostały zredukowane do paczkowanych produktów nawet u takich przewoźników jak Emirates, Air Canada i British Airways.

Rośnie także automatyzacja, ponieważ przewoźnicy, tacy jak Qantas Airways Ltd, proszą pasażerów o odprawę online, aby ograniczyć kontakt z personelem i innymi osobami na lotniskach. – Bardziej niż kiedykolwiek branża będzie dążyć do wizji podróży całkowicie zdalnej, bezkontaktowej – powiedział Sumesh Patel, dostawca technologii SITA, który ma nadzieję skorzystać z tego trendu.

W lotnictwie jedna z największych debat dotyczy tego, czy środkowe miejsce w rzędzie powinno pozostać puste. Ograniczyłoby to samoloty do dwóch trzecich ich normalnej pojemności, co nie wystarczyłoby, aby większość linii lotniczych osiągnęła zysk bez zwiększania cen.

Urzędnik w Japońskim Biurze Lotnictwa Cywilnego powiedział, że kwestia pozostawionego środkowego siedzenia musi być rozstrzygnięta wspólnie. Nie może być tak, że w jednych liniach i jednych krajach nakaz istnieje, a inne nie muszą go stosować.

Pomimo apeli o wprowadzenie wspólnych standardów, wciąż większość krajów stosuje własne zasady tylko w stosunku do linii lotniczych zarejestrowanych u nich, podczas gdy inne stosują je także wobec zagranicznych przewoźników. Mętlik jest ogromny i nasili się, jeśli nie zostaną wypracowane wspólne procedury.