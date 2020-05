Biedronka rozdaje produkty „za darmo” z okazji Dnia Matki . Jak je zdobyć?

– Naszym mamom jesteśmy winni podziękowania za ich bezgraniczne wsparcie oraz miłość nie tylko 26 maja, ale na co dzień. Aby jednak Dzień Matki nabrał szczególnego znaczenia Biedronka wprowadziła do sprzedaży specjalne produkty w specjalnych ofertach i cenach – powiedział Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Dlatego z okazji Dnia Matki Biedronka postanowiła zaoferować klientom posiadającym karty Moja Biedronka ekspresy do kawy DeltaQ w specjalnej ofercie, bo w praktyce za darmo. Przy zakupie ekspresu klienci otrzymają bowiem voucher o jego równowartości, czyli na kwotę 299 zł lub 199 zł w zależności od wybranej wersji – ze spieniaczem do mleka lub bez. Nie będą to więc sprzęty w pełni darmowe, bo zwrócone pieniądze będziemy mogli wydać tylko w Biedronkach. Otrzymane vouchery będziemy mogli wykorzystać do 10 czerwca w każdym ze sklepów należących do Jeronimo Martins.

Na klientów czekają także kremy do twarzy popularnych marek, takich jak Be Beauty, Tołpa, Eveline oraz Nivea. Przy zakupie kremu z oferty w dniach 21-23 maja, zastosowany został podobny mechanizm promocji, jak w przypadku ekspresów do kawy. Otrzymamy voucher o równowartości kupionego kremu.

Inne promocje w Biedronce

Ponadto, z okazji Dnia Matki przygotowano także szereg innych promocji. Biedronka przygotowała zestawy 11 róż w cenie 6,99 zł, a także róże doniczkowe za 9,99 zł. Dostępne będą również tulipany w bukietach po siedem oraz piętnaście sztuk i cenach 7,99 zł oraz 14,99 zł. W specjalnej ofercie znalazły się także storczyki doniczkowe w cenie od 21,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań czekoladek Merci z kolei, drugi produkt jest 52% tańszy – cena za jedno opakowanie to tylko 10,99 zł. Praliny Ferrero Rafaello oraz Ferrero Collection dostępne są w cenie 24,99 zł/opakowanie. Wykonane z porcelany naczynia lub zestawy w kwiatowe wzory marki Floral można kupić w cenie 29,99 zł za sztukę lub zestaw, w zależności od produktu. W ofercie sieci znalazły się także ramki na zdjęcia w cenie 9,99 zł za sztukę.

