Wkrótce ruszą wesela, parki rozrywki, salony tatuażu i solaria

Ministerstwo Rozwoju nie podało daty wprowadzenia 4. etapu odmrażania gospodarki, ale wiadomo, że będzie on dotyczył branży eventowej, organizatorów wesel oraz zarządzających parkami rozrywki. Szacunkowy czas odmrożenia to początek czerwca.

W tej chwili resort prowadzi szeroko zakrojone konsultacje z organizacjami skupiającymi przedstawicieli branży eventowej i weselnej. Chodzi o wypracowanie takich rozwiązań, żeby zgoda na ponownie uruchomienie interesów, nie spowodowała zagrożenia bezpieczeństwa.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że prowadzi konsultacje z przedstawicielami branż oraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Jeśli chodzi o salony tatuaży i piercingu oraz gabinety solarium konsultacje prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju już się zakończyły. Opracowywanie wytycznych dla branży transportu okołolotniczego zaczną się w przyszłym tygodniu.

– Po ubiegłotygodniowym uruchomieniu branży gastronomicznej i branży beauty, przygotowujemy się do kolejnego etapu odmrażania polskiej gospodarki. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy i pracownicy z tych sektorów biznesu, które do tej pory ponosiły największe straty w wyniku pandemii koronawirusa, możliwie szybko wrócili do swojej pracy. W tym celu już od kilku dni prowadzimy rozmowy z przedstawicielami branży eventowej, ślubnej i rozrywkowej. Za nami również uzgodnienia wytycznych dotyczących funkcjonowania m.in. salonów piercingu i tatuażu oraz solariów – powiedziała wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk.

Czytaj także:

Wicepremier Emilewicz zdradziła możliwą datę pełnego odmrożenia gospodarkiCzytaj także:

Kiedy zostaną otwarte kina, co z parkami rozrywki? Jadwiga Emilewicz podała wstępny termin