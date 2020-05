Biznesmeni apelują do premiera. Trzeba wydłużyć terminy płatności przedsiębiorcom

Do 1 czerwca podatnicy muszą zapłacić podatki dochodowe. Rząd wydłużył czas na rozliczenie roczne 2019 r. o miesiąc. By nie zostać ukaranym za wysłanie zeznania podatkowego należy jednak spełnić łącznie dwa warunki: złożyć deklarację oraz zapłacić należny podatek do 1 czerwca 2020 r. Wiele firm skorzystało z możliwości złożenia zeznania rocznego później oraz z odroczenia płatności podatków.

Klub zrzeszający biznesmenów apeluje o przesunięcie terminu do końca września.

„W obecnych warunkach jest to konieczne. Z naszych badań wśród przedsiębiorców wynika, że 82 proc. firm zanotowało spadek obrotów w kwietniu 2020 r. (w porównaniu do kwietnia 2019 r.), a brak problemów z płynnością ma mniej niż 1/3 firm. Pomimo propozycji, które zgłaszaliśmy, w kolejnych tarczach antykryzysowych nie uwzględniono rozwiązań, które pozwoliłby firmom lepiej zarządzać płynnością, choć były dość łatwe do wprowadzenia: umożliwienie swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT (split paymanet), czy przyspieszenie zwrotów VAT” – pisze w apelu organizacja.

Większość firm zaangażowała swoje rezerwy kapitału, ale najczęściej deklarują, iż bez pomocy państwa są w stanie przetrwać przez maksymalnie 4-6 m-cy. „I taki powinien być minimalny horyzont wsparcia, również związanego z różnymi obowiązkami podatkowymi” – uważają przedsiębiorcy.

BCC apeluje również o przesunięcie terminów wejścia w życie nowelizacji przepisów podatkowych o co najmniej pół roku. Chodzi w szczególności o regulacje w zakresie VAT (nowe pliki elektroniczne JPK_VDEK, kasy on-line, nowa matryca stawek VAT, nowe zasady rozliczania transakcji transgranicznych), ale także podatków dochodowych.

– Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza to nie jest czas na zalewanie przedsiębiorców nowymi obowiązkami i koniecznością wprowadzania kosztownych zmian administracyjno-technicznych. Przesunięcie przez Ministerstwo Finansów terminu wejścia w życie kas on-line (z połowy roku na początek 2021) to krok w dobrym kierunku, ale potrzebne jest podejście systemowe, które „pakietowo” przesunie wszystkie tego typu zmiany na późniejszy czas – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC. – W przeciwnym razie przedsiębiorcy nadal będą się głowić, czy w ostatniej chwili rząd przesunie termin wejścia w życie przepisów, czy nie – dodaje.

