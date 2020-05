Jakie będą zasady bezpiecznej wizyty w siłowni i klubie fitness?

Czy do siłowni i klubu fitness będzie można wejść „z ulicy”?

Tak. Żeby skorzystać z usługi trzeba będzie jednak sprawdzić, czy klub nie jest zbyt zatłoczony, umówić przez internet lub telefon.

Czy przebieralnie i prysznice w siłowniach i klubach fitness będą funkcjonować?

Tak, ale zostaną objęte dodatkowym reżimem sanitarnym (częstsze odkażanie).

Siłownie i kluby fitness z ograniczoną liczbą klientów

Czy w siłowni i klubie fitness będzie mogła przebywać dowolna liczba osób?

Nie. Liczba osób będzie ograniczona i uzależniona od wielkości miejsca. Konkretne konsultacje wciąż trwają.

Jakie środki bezpieczeństwa będą zobowiązani stosować trenerzy i obsługa wobec siebie?

Będą zachowywać odległość między sobą, chodzić wyłącznie w maseczkach, dezynfekować ręce i stanowiska. Będą nosić odzież ochronną i przyłbice.

Siłownie i kluby fitness według nowych zasad dla klientów

Jakie środki bezpieczeństwa będą zobowiązani stosować trenerzy i obsługa wobec klientów?

Przed przyjęciem obsługa będzie przeprowadzać krótką ankietę i mierzyć klientowi temperaturę. Klienci będą używać maseczek i rękawiczek lub co najmniej dezynfekować ręce. W siłowniach i salonach fitness obsługa będzie pilnować, by ćwiczący zachowywali przynajmniej 1,5 metra dystansu od siebie. Preferowana płatność to płatność bezgotówkowa.

Czy obsługa będzie dezynfekować powierzchnie wspólne w salonie?

Tak, kilka razy dziennie. Natomiast stanowiska ćwiczeń będą dezynfekowane po każdym ćwiczącym.