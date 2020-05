Zmarł „król światowego hazardu”. Miał 98 lat

Stanley Ho to hongkoński potentat, któremu przypisuje się przekształcenie Makau w światową stolicę hazardu. Ho był jednym z najbogatszych ludzi w Azji. Był szefem jednej z najbardziej lukratywnych firm hazardowych na świecie, SJM Holdings, o wartości około 6 mld dolarów.

Ho uważany był za ekstrawaganckiego i pogodnego miliardera, którego największą pasją był taniec, i który zawsze doradzał znajomym i rodzinie, aby unikali hazardu.

– Mój ojciec zmarł spokojnie około godziny 13 w szpitalu w Hongkongu – powiedziała reporterom córka Ho. – Jako członkini rodziny Stanleya Ho z przykrością informuję o tym fakcie w imieniu całej rodziny.

Ho zdominował biznes hazardowy w byłej portugalskiej kolonii Makau, po zdobyciu rządowej licencji w latach 60. Dawała mu ona monopol na kasyna.

Wraz ze wzrostem fortuny rozwinął się także poza Makau, budując budynki mieszkalne i biurowe w Hongkongu, a także prowadząc kasyna w innych krajach, w tym w Portugalii i Korei Południowej.

Jego osobistą fortunę oszacowano na 6,4 mld dolarów, kiedy przeszedł na emeryturę w 2018 roku, na kilka miesięcy przed swoimi 97. urodzinami.

SJM Holdings rozkwitło nawet ostatnio, gdy otwarcie chińskiej gospodarki wywołało zalew „nowego bogactwa” w kraju znanym z zamiłowania do hazardu. SJM kontroluje teraz 20 kasyn na Makau.

Ho miał cztery żony i 17 dzieci. Został zmuszony do restrukturyzacji i podzielenia swojej firmy po wybuchu prawnej bitwy w rodzinie o swoją fortunę w 2012 roku.

Jak pisze Martin Yip z BBC News Chinese: „Nie można nie doceniać wpływu, jaki Stanley Ho wywarł na Makau i Hongkong. Zabierał głos w wyborze przywódców obu terytoriów, a chińskie media państwowe opłakują go dzisiaj jako „patriotycznego przedsiębiorcę”. Ho był ściśle związany z rozwojem Makau z małego miasteczka rybackiego do bogatego centrum hazardowego. Rozwijając tam swój biznes hazardowy połączył enklawę ze światem zewnętrznym. Jego szybkie promy i helikoptery były najszybszym sposobem podróżowania między Makau i Hongkongiem na początku, aż do przybycia gigantów z Las Vegas, a następnie otwarcia mega mostu Hongkong-Zhuhai-Makau. Powstało wiele biografii Ho, niektóre z nich pełne są sensacyjnych historii o tym, jak zbudował imperium kasyn w Makau, przebijając niektórych starych potentatów. Inne opowiadają o tym, jak stał się słynnym deweloperem. Jego życie nie obyło się bez kontrowersji, ale dla wielu zwykłych ludzi zdecydowanie był inspiracją do marzeń o wielkich pieniądzach i bogaceniu się”.