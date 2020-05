Ostatnie dni kultowej promocji -55 proc. oraz 2+1 w Rossmannie

W połowie maja sieć drogerii Rossmann obchodziła 27-lecie istnienia marki. Z tej okazji 16 maja ruszyła najbardziej wyczekiwana przez klientki promocja, czyli m.in. obniżka o 55 proc. cen kosmetyków do makijażu. Klienci, którzy chcą z niej skorzystać powinni się pospieszyć - akcja potrwa do 31 maja. „Tak jak i ty, czekaliśmy na tę chwilę i ogłaszamy prawdziwą fiestę. Kultowa akcja -55 proc. na makijaż i jeszcze więcej wspaniałych promocji: 2+2, 2+1 i inne wystrzałowe ceny. Z nami zadbasz o twarz, ciało, włosy, a nawet o dom i zaoszczędzisz” – czytamy w informacji drogerii Rossmann. Zniżki obowiązują nie tylko na kosmetyki do makijażu kilku marek, ale również na wiele innych produktów m.in. do pielęgnacji ciała czy stylizacji włosów.

Zniżki 30 proc. i 35 proc. - na jakie marki?

30 proc. na oznaczone produkty marki Bioelixire

30 proc. na oznaczone produkty do pięlęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów marki SYOSS

30 proc. na oznaczone produkty do stylizacji włosów marki Taft

30 proc. na oznaczone kremy do twarzy marki AA

30 proc. na oznaczone produkty marki Klar

30 proc. na oznaczone produkty marki BioOil

30 proc. na oznaczone produkty do pielęgnacji twarzy i maseczki marki Janda

30 proc. na oznaczone produkty do pielęgnacji twarzy, cała i rąk oraz maseczki marki Ziaja

35 proc. na oznaczone produkty do pielęgnacji twarzy marki L'Oreal

35 proc. na wybrane produkty marki beBio

Zniżki 40 proc. - na jakie marki?

40 proc. na płyny micelarne 400 ml Nivea i produkty z serii Nivea Hyaluron Cellular

40 proc. na oznaczone produkty marki Tresemme

40 proc. na oznaczone produkty marki Oral-B

40 proc. na oznaczone produkty do golenia dla mężczyzn marki Wilkinson

40 proc. na oznaczone produkty do golenia dla mężczyzn marki Gillette

40 proc. na oznaczone produkty do golenia dla kobiet marki Bielenda Vanity

40 proc. na oznaczone produkty do golenia dla kobiet marki Gillette

40 proc. na odżywki do paznokci marki Nivelazione

40 proc. na oznaczone produkty damskie marki Bruno Banani

40 proc. na oznaczone produkty damskie marki Mexx

40 proc. na oznaczone produkty marki David Beckham



Zniżki 50 proc. i 55 proc. - na jakie marki?

50 proc. na oznaczone produkty marki Toni&Guy

55 proc. na wszystkie produkty marki Bourjois

55 proc. na wszystkie produkty marki Max Factor

55 proc. na wszystkie produkty marki Maybelline

55 proc. na wszystkie produkty marki Rimmel

55 proc. na wszystkie produkty marki Wibo



Inne promocje