Czy za rozlicznie PIT-u 1 czerwca grozi grzywna?

Koronawirus wprowadził zamieszanie w podatkach w tym roku. W związku z pandemią wydłużono czas na rozliczenie się ze skarbówką. Nowy termin to 31 maja. Jednak tego dnia jest niedziela, dlatego urzędy skarbowe w całym kraju nie zamierzają karać tych podatników, którzy zrobią to 1 czerwca. Dodatkowy dzień – wynikający z układu kalendarza – jest jednak naprawdę ostatecznym dniem rozliczenia.

Przypomnijmy, że tegoroczne podatki mogą być rozliczone automatycznie, jak zeszłoroczne. Kto nie złoży deklaracji, zrobi to za niego urząd skarbowy. Jeśli jednak chce skorzystać z ulg, ma również czas do 31 maja, żeby dokonać niezbędnej korekty (deklaracje PIT-37 i PIT-38 zostały już złożone automatycznie). Biorąc pod uwagę, jak wyżej, że 31 maja to niedziela, może to zrobić 1 czerwca bez ryzyka ukarania grzywną.

Nowy termin rozliczenia podatków – przypomnijmy, 31 maja, ale za rozliczenie 1 czerwca kar nie będzie – dotyczy wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach (rozliczenia PIT-36, PIT-36L i PIT-39 trzeba zatwierdzić ręcznie): PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Przypominamy też listę obowiązujących ulg. Są to:

Ulga na internet,



Ulga na dziecko,



Składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),



Składki zdrowotne,



Ulga dla krwiodawców,



Darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,



Ulgi dla niepełnosprawnych,



Ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,



Ulga termomodernizacyjna,



Odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.



