Kartami kredytowymi chętniej płacimy za elektronikę, gry, platformy VOD i e-booki

Jak wynika z danych, liczba transakcji kartami kredytowymi online wzrosła o 17 proc., a ich wartość o ponad 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Co ciekawe, na zakupy w internecie więcej – i to o ponad połowę (54 proc.) – wydali mężczyźni.

Społeczna izolacja i zmiana nawyków spowodowane pandemią sprawiły, że Polacy częściej opłacali kartami kredytowymi m.in. subskrypcje na platformach VOD, zakupy elektroniki czy e-booków. Wzrosła również liczba sprzedanych w ten sposób gier komputerowych (o 144 proc.).

Jak wynika z danych, podczas pandemii koronawirusa zainteresowanie Polaków płatnościami kartami kredytowymi w internecie wzrosło. Na przełomie kwietnia i maja było o 17 proc. więcej transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba płatności internetowych zwiększyła się wśród kobiet o ponad 20 proc., podczas gdy u mężczyzn wzrost wyniósł prawie 15 proc. rok do roku. O ponad 28 proc. skoczyła również wartość transakcji. To jednak panowie wydali na zakupy internetowe więcej. Różnica w wartości wszystkich transakcji między mężczyznami, a kobietami wyniosła na przełomie kwietnia i maja 2020 roku aż 54 proc.

Pokolenie płatników

Kartami kredytowymi w internecie, podobnie jak w roku ubiegłym, najchętniej płacili 30-latkowie. Zwiększone zainteresowanie takimi płatnościami zaobserwowano natomiast w grupie osób w wieku 41-50 lat (o niecałe 26 proc. w przypadku kobiet i ok. 27 proc. u mężczyzn względem analogicznego okresu poprzedniego roku). Znacząco wzrosła także wartość transakcji dokonywanych w tej grupie wiekowej. Panie przeznaczyły na zakupy o ponad 24 proc., a panowie o 36 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że Polacy częściej zaczęli korzystać z płatności kartami kredytowymi w internecie. Wzrost liczby transakcji jest zauważalny zwłaszcza w przypadku pań oraz osób po 40. roku życia, które w czasie pandemii przekonały się do częstszego korzystania z tego rodzaju płatności. Polacy mają już zaufanie do kart jako bezpiecznego i wygodnego środka płatniczego.

W izolacji Polacy zwiększyli wydatki na rozrywkę

Poza sprzętem elektronicznym, niezbędnym ze względu na zmianę modelu pracy wielu firm i zdalne funkcjonowanie szkół, do najchętniej opłacanych produktów za pomocą kart kredytowych w internecie należały m.in. gry komputerowe. Wzrost w tej kategorii w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku wyniósł aż 144 proc., co może świadczyć o zwiększonej potrzebie rozrywki wśród Polaków, pozbawionych wielu dotychczasowych sposobów spędzania wolnego czasu. Znacząco zwiększyły się również płatności za platformy streamingowe typu VOD takie jak popularny Netflix, czy HBO GO, a także za telewizje kablowe. Liczba transakcji w tym obszarze wzrosła o ponad 94 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Organizator badania zaobserwował też wzrost zainteresowania zakupem mediów cyfrowych w tym e-booków, audiobooków, muzyki czy filmów. Liczba transakcji w ich przypadku wzrosła o ponad 62 proc.