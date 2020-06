Nie 1000, a 500 złotych, i to tylko dla rodzin z dziećmi. Minister tłumaczy

Rząd początkowo zapowiadał 1000 złotych na wakacje dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale plan uległ zmianie i teraz świadczenie mają ewentualnie dostać tylko rodziny z dziećmi. – Biorąc pod uwagę gospodarstwa domowe, mamy niemal 2 mln rodzin, które mają 2 dzieci. To oznacza de facto, że na takie gospodarstwo będzie to bon 1000 zł. Ci, którzy mają więcej dzieci, będą mieli odpowiednio więcej. Mamy ok. 480 tys. gospodarstw z jednym dzieckiem, więc tylko w tym przypadku będzie mniej. Ale dominanta jest jasna: to będzie co najmniej 1000 zł – zapewniała minister Jadwiga Emilewicz.

Nowe świadczenie

Wprowadzenie bonu turystycznego dla rodzin z dziećmi prezydent Andrzej Duda zapowiedział 6 czerwca w trakcie przedwyborczego spotkania w Stalowej Woli. Dwa dni później Kancelaria Prezydenta opublikowała infografiki opisujące szczegóły propozycji głowy państwa, która – według szacunków minister rozwoju Jadwigi Emilewicz będzie kosztowała ponad 3 mld złotych.

Bon turystyczny – dla kogo?

Jak informuje KPRP, bon turystyczny o wartości 500 zł będzie przyznawany na każde dziecko, niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie. Bon będzie miał formę elektroniczną i będzie go można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bon będzie trzeba wykorzystać do końca 2021 roku.

Bon turystyczny – od kiedy?

Kiedy świadczenie będzie dostępne? – Mam nadzieję, że bon będzie już w te wakacje – mówił w Ustce Andrzej Duda. Zapewnił przy tym, że marszałek Sejmu „uczyni wszystko” , by projekt w tej sprawie był jak najszybciej procedowany. Zaapelował także do Senatu o sprawne przyjęcie ustawy.

Na co można wykorzystać bon?

Na co będzie można wykorzystać bon? Według zarysu projektu, który zaprezentowała Kancelaria Prezydenta, katalog miejsc i usług będzie ograniczony. Jak czytamy na stronie KPRP, bon „będzie można wykorzystać do opłacenia np.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozu sportowego czy rekreacyjnego” .

Lista placówek, w których będzie można zrealizować bon, będzie dostępna w Katalogu Bazy Turystycznej stworzonym na potrzeby tego projektu. Bon trzeba będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

