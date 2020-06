Wiadomo, kiedy zacznie być wypłacany bon turystyczny 500+ na każde dziecko

Czym miał być bon turystyczny?

Pierwotnie bon turystyczny miał być świadczeniem wspierającym zmagającą się z efektami epidemii koronawirusa branże turystyczną. Resort rozwoju planował 1000 zł na osobę zatrudnioną na umowę o pracę i nie zarabiającą powyżej średniej krajowej (5200 brutto). To spotkało się z oporem, w tym samej branży turystycznej.

Czym będzie bon turystyczny 500+?

Bon turystyczny o wartości 500 złotych to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy. Przysługiwać będzie na każde dziecko, niezależnie od poziomu dochodów rodziny. Skorzysta z niego 6 mln dzieci.

Czy bon będzie gotówkowy?

Nie. Bon będzie można dostać rejestrując się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bon nie będzie gotówką wypłacaną na rachunek beneficjenta, tylko numerem cyfrowym realizowanym przez ZUS na konto zarejestrowanych firm turystycznych.

Prezydent podkreślał, że to są pieniądze, które mają zasilić polską branżę turystyczną. – Mam nadzieję, że bon będzie już w te wakacje – mówił Andrzej Duda podczas konferencji w Ustce. Jak dodał, marszałek Sejmu Elżbieta Witek obiecała, że uczyni wszystko, aby Sejm jak najszybciej przyjął ustawę w tej sprawie. – Mam nadzieję, że Sejm będzie ją rozpatrywał na najbliższym posiedzeniu – zaznaczył i zaapelował do Senatu, by nie zwlekał 30 dni, tylko jak najszybciej podjął pracę nad nowymi przepisami.

Szczegóły bonu turystycznego 500+ (ze strony prezydenta)

Na bon turystyczny 500+ na każde dziecko trafi 3,2 mld zł z puli Ministerstwa Rozwoju z tzw. Funduszu COVID -19.



Prawie 2,4 mln rodzin dostanie dopłatę do wakacji lub ferii zimowych. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej.



Bon będzie miał formę elektroniczną. Będzie można go wykorzystać do opłacenia np.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozu sportowego czy rekreacyjnego.



Podmioty turystyczne, których usługi będzie można opłacić za pomocą bonu, znajdą się w – stworzonym na potrzeby programu – Katalogu Bazy Turystycznej.



Jak w praktyce będzie można skorzystać z bonu turystycznego 500+ (ze strony prezydenta)?

Osoba spełniająca kryteria otrzyma bon, po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).



Bon trzeba będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.



Aby wesprzeć zarówno turystów, jak i podmioty świadczące usługi turystyczne, powstanie specjalna infolinia.



