Bon turystyczny jeszcze w te wakacje? „To zależy od Senatu”

Rząd początkowo zapowiadał 1000 złotych na wakacje dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i nie zarabiających powyżej średniej krajowej (5200 brutto). Plan uległ jednak zmianie, co ogłosił 6 czerwca w trakcie kampanijnego spotkania prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z pomysłem głowy państwa, bon turystyczny o wartości 500 zł będzie przyznawany na każde dziecko, niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie. Bon będzie miał formę elektroniczną i będzie go można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bon będzie trzeba wykorzystać do końca 2021 roku.

Choć minister Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że świadczenie będzie wypłacane już pod koniec lipca 2020 roku, to na razie nie ma jeszcze nawet projektu ustawy w tej sprawie i nie wiadomo, jak przebiegną prace parlamentarne nad nim. Pytany o tę kwestię na antenie Radia Zet, wiceminister infrastruktury Marcin Horała stwierdził, że termin startu programu zależy także od Senatu. – Jeżeli Senat nie przetrzyma tej ustawy przez miesiąc, to będzie w tym roku – ocenił, dodając, że projekt będzie gotowy „lada dzień” .

– Projekt będzie lada dzień i trafi do Sejmu, który będzie go merytorycznie procedował w terminie nie dłuższym niż kilku dni. Jeżeli Senat też, a nie tak, jak czasem ma to w zwyczaju, przetrzymuje przez miesiąc, to w tym roku ten bon będzie już trafiał do rodzin – mówił Marcin Horała.

