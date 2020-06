Cinema City i Helios ruszają w pełni 3 lipca. Co będzie grane?

Cinema City i Helios wracają w piątek 3 lipca. Trzeci największy gracz – Multikino – uruchomi się stopniowo, zacznie już w piątek 19 czerwca.

Cineworld to właściciel Cinema City. Kina na całym świecie będzie uruchamiał wg harmonogramu. Firma 26 czerwca otworzy kina w Czechach i na Słowacji, 3 lipca – w Polsce, Bułgarii i (prawdopodobnie) na Węgrzech i w Ruminii, 9 lipca – w Izraelu i 10 lipca – w USA i Anglii.

Zgodnie z decyzją rządu w Polsce kina mogą być otwarte już od 6 czerwca. Jednak większość sieci nie zdecydowała się na to, bo obostrzenia sanitarne są zbyt surowe dla prowadzenia biznesu. Może być zajęta maksymalnie połowa miejsc.

Po otwarciu w kinach widzowie i personel będą musieli nosić rękawiczki i maseczki, a w obiektach będzie dużo miejsc z płynem dezynfekującym. Do kin nie będą mogły wchodzić osoby: z temperaturą, kaszlące i mające kontakt z osobami chorymi w ciągu ostatnich 14 dni.

Karta Unlimited wydłużona

Jeśli chodzi o karty Unlimited, to Cinema City zawiesiło pobór opłat i wydłużyło czas ich ważności o okres zamknięcia. „Jeśli opłaciłeś abonament w ramach miesięcznego planu płatności, twoja karta Unlimited pozostanie aktywna w okresie braku dostępu do kin, a opłaty, które zostały w tym czasie pobrane będą automatycznie przeniesione na kolejny okres rozliczeniowy, po otwarciu kin. Jeśli opłaciłeś abonament Unlimited z góry za cały rok w ramach rocznego planu płatności, ważność twojej karty Unlimited zostanie wydłużona o okres, w którym kina będą pozostawały zamknięte” – napisało Cinema City do swoich klientów. W Polsce Cinema City ma 34 kin w 19 miastach.

Helios tego samego dnia

Podobnie jak kina Cinema City, 3 lipca otwarte zostaną także kina Helios. Należą do Agory. Jak napisały Wirtualnemedia.pl, firma przekazała jej wypowiedź Niny Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agorze: „Może się zdarzyć, iż niektóre obiekty pozostaną zamknięte, jeśli nie uda nam się do tego czasu zawrzeć nowych umów najmu z deweloperami”.

Multikino stopniowo

Trzeci z wielkich graczy, Multikino, wydał oficjalne oświadczenie 18 czerwca. Wynika z niego, że kina sieci i nabytej przez nią sieci Cinema 3D ruszą częściowo w piątek 19 czerwca, a kolejne w następny piątek, 26 czerwca.

