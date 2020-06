Multikino jako pierwsza sieć otwiera swoje multipleksy. Na co do kina w piątek?

19 czerwca działalność wznowią wybrane kina sieci Multikino. Z raportu Multikina nt. powrotu po pandemii wynika, że aż 78 proc. badanych tęskni za chodzeniem do kina.

– Do ponownego otwarcia naszych kin podeszliśmy ze spokojem i uruchamiamy je stopniowo, żeby każde z nich było dobrze przygotowane. Pierwsze kina wznawiają działalność 19 czerwca, a pozostałe uruchomimy 3 lipca. Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz widzów w sieci wdrożyliśmy rządowe wytyczne dotyczące funkcjonowania kin po otwarciu – tłumaczy Paweł Świst, prezes zarządu Multikino S.A.

Bezpieczeństwo w Multikinie

We foyer kin sieci Multikino oraz w toaletach ulokowano stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa multipleksów została wyposażona w przyłbice. Każdy multipleks posiada specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny. W toaletach, które są na bieżąco sprzątane, znajdują się instrukcje dla klientów, dotyczące prawidłowego mycia rąk. Ponadto w salach kinowych regularnie dezynfekujemy punkty częstego styku, jak klamki, podłokietniki i poręcze.

– Zgodnie z rządowymi wytycznymi widzowie na terenie kina powinni mieć zakryte usta i nos. Nasi klienci kupujący w kasach bilety mogą płacić za nie bezgotówkowo kartą płatniczą, Blikiem i telefonem bądź nabyć je online poprzez stronę lub przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej – wyjaśnia Paweł Świst.

W salach kinowych widzowie są proszeni o zajmowanie miejsca wskazanego na bilecie z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między osobami nie dotyczy opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osób z jednego gospodarstwa domowego.

Po zakończonym seansie klienci opuszający salę kinową powinni postępować zgodnie z informacjami, które przekażą pracownicy kina lub stosować się do oznaczeń.

Repertuar w Multikinie

Od 19 czerwca w sieci Multikino będzie można zobaczyć premierowo na wielkim ekranie: pierwszy polski slasher „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, thriller „Niewidzialny człowiek” oraz młodzieżową produkcję „Wierzę w Ciebie”. W repertuarze znajdą się również produkcje, które na krótko zagościły na wielkim ekranie na początku 2020 roku: komedia „Swingersi”, „365 dni”, film biograficzny „Zenek” oraz „Najświętsze serce”. Widzowie będą mogli zobaczyć również wielkie filmowe hity, jak: „Thor: Ragnarok”, „Joker”, „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” oraz „Harry Potter i więzień Azkabanu”.

19 czerwca otwarte zostaną wybrane kina sieci: Poznań 51, Poznań Stary Browar, Poznań Malta, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Warszawa Młociny, Zgorzelec, Pruszków.

Czytaj także:

Tysiące kin zagrożone zamknięciem na stałeCzytaj także:

Cinema City i Helios ruszają w pełni 3 lipca. Co będzie grane?