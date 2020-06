Jak teraz wygląda przekop Mierzei Wiślanej? Nagranie z lotu ptaka

Trwają prace w miejscu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, choć inwestycja budzi kontrowersje. Jej przeciwnicy wskazują na względu ekologiczne, wysokie koszty i fakt, że w czasach pandemii można inaczej zainwestować te pieniądze. Rząd tłumaczy, że przekop ma znaczenie strategiczne i gospodarcze. – Inwestycja ta wzmacnia polską suwerenność, niezależność i wolność – mówił w maju Andrzej Duda. – Nie będziemy już musieli prosić Rosjan o możliwość komunikowania się na Zalew Wiślany poprzez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście, którym sami będziemy dysponowali – tłumaczył prezydent.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,8 km; ma mieć głębokość 5 m. Kanał ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Nad przekopem mają stanąć dwa obrotowe mosty. W trakcie przeprawy statków przez śluzę jeden z nich zawsze ma być otwarty i zapewniać płynność ruchu drogowego.

