Najwięcej złota wydobywać będzie Rosja. Trwa wyścig z Chinami i Australią

Jak wynika z raportu Fitch Solutions, który został opublikowany na portalu Kitco.com, do roku 2029 wydobycie złota w Rosji ma wzrosnąć do 15,5 miliona uncji trojańskich (482,1 tony). Jeszcze w 2020 roku wydobycie będzie znacznie mniejsze i prognozuje się, że sięgnie 11,3 mln uncji (351 ton).

Według Fitch Solutions przez 10 lat Rosja stanie się największym światowym producentem złota. Do naszych wschodnich sąsiadów należeć będzie 11,6 proc. światowego rynku złota. W tej chwili Rosja ma 10,6 proc.

Dlaczego Rosja chce zintensyfikować wydobycie i mieć więcej złota? Według analityków ze Stanów Zjednoczonych chodzi o amerykańskie sankcje, które są nałożone na Rosję.

Co ciekawe, wzrost produkcji złota w Rosji może mieć związek z amerykańskimi sankcjami. Fitch Solutions piszą, że „ryzyko odcięcia rosyjskich banków od dolarowych aktywów oraz trudne relacje z USA skłaniają bank centralny (Rosji) do zwiększania rezerw złota, co przełoży się na silny popyt krajowy”.

Dotąd Rosjanie skupowali złoto od miejscowych wydobywców i kupowali je. Centralny Bank Rosji przestał to robić już kilka tygodni temu. Według analityków to chwilowa przerwa, a zintensyfikowanie wydobycia ma być kolejnym – obok kupowania – sposobem na powiększenie rezerw.

Według Fitch Solutions Rosjanie chcą wyprzedzić największego na świecie wydobywcę złota, którym są obecnie Chiny. Wydobywa się tam 453 tony złota rocznie. Analitycy podkreślają, że Chiny nie mają możliwości zwiększenia produkcji, a jeśli już to nieznacznie (0,2 proc. wobec 3 proc. w minionym dziesięcioleciu), a Rosja ma.

Do pokonania pozostanie też trzeci rywal – w Australii wydobywa się 363 tony złota rocznie, ale prognozy Fitch Solutions mówią, że do 2030 roku będzie to 441 ton.

Podsumowując, Amerykańscy analitycy twierdzą, że w ciągu 10 lat nastąpi wzrost produkcji złota z dzisiejszych 3296 ton do 4136 ton w 2029 roku.

