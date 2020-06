Duda i Trzaskowski. Który z prezydentów jest bogatszy?

Ich programy możemy porównywać od tygodni, teraz możemy także majątki, bo obaj kandydaci je ujawnili.

Zacznijmy od Andrzeja Dudy

Prezydent poinformował w mediach społecznościowych, że sam zgłosił się do Sądu Najwyższego o ujawnienie oświadczenia. „Osobiście zwróciłem się do SN o zdjęcie klauzuli tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego. Są klauzule i procedury, ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo” – napisał na Twitterze Andrzej Duda, dołączając swoje oświadczenie majątkowe.

Z oświadczenia majątkowego Andrzeja Dudy wynika, że prezydent nie posiada domu. Ma za to mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 79,40 m kw., które posiada na zasadzie współwłasności małżeńskiej. Polityk zaznaczył w dokumencie, że jest również właścicielem działki niezabudowanej o powierzchni 325 m kw. W oświadczeniu wykazał także lokal mieszkalny o powierzchni 132,68 m kw. z garażem o powierzchni 19,42 m kw.

Prezydent dysponuje oszczędnościami rzędu około 120 tys. zł i 30 560 euro, które zgromadził na rachunkach bankowych. Jest także właścicielem akcji Skotan SA na Giełdzie Papierów Wartościowych. W oświadczeniu znalazła się także wzmianka o kredycie, o którym prezydent wspomniał na Twitterze. Jest to kredyt w wysokości 407 tys. zł na zakup lokalu mieszkalnego. W ubiegłym roku prezydent zarobił 243 041 43 zł brutto z tytułu uposażenia głowy państwa.

A ile posiada Rafał Trzaskowski?

Jak powiedział prezydent Warszawy: „Składam oświadczenie majątkowe wraz z żoną, gdzie pokazuję cały swój majątek. Miejmy nadzieję, że presja publiczna na wszystkich tych, którzy do dzisiaj używali wykrętów, kruczków prawnych, żeby całego swojego majątku nie pokazać, będzie w Polsce wzrastała, żeby budować zaufanie do władzy publicznej”.

Jako prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarobił w 2019 roku ponad 151 tys. zł. Dysponuje oszczędnościami w wysokości 48 tys. zł i 4,1 tys. euro. Jest właścicielem mieszkania o powierzchni 79 m2 o wartości około 1 mln zł. Razem z żoną Małgorzatą Trzaskowski ma mieszkanie o powierzchni 126,22 m2, wyceniane na ok. 930 tys. zł. Jest również właścicielem mebli (antyków) i samochodu Volvo z 2011 r. W 2019 r. dostał z ZAIKS-u w ramach przysługujących praw autorskich ok. 17,7 tys. zł, a ze STOART – ok. 2,4 tys. Rafał Trzaskowski jest wykładowcą w Collegium Civitas Rafał Trzaskowski. W 2019 roku zarobił z tego tytułu 46,1 tys. zł. Wynajem mieszkania przyniósł mu 50,6 tys. zł. Z Polskiego Radia S.A. dostał 45 zł.

Małgorzata Trzaskowska podpisała umowę dożywocia (przeniesione prawo własności mieszkania w zamian za utrzymanie) w sprawie kawalerski o powierzchni 38 m2 wartej 350 tys. zł. Jest także współwłaścicielką działki wartej ok. 70 tys. zł.

Druga tura wyborów 12 lipca.

