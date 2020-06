Wybory prezydenckie 2020. Program gospodarczy Rafała Trzaskowskiego

Program gospodarczy Rafała Trzaskowskiego. Inwestycje za rogiem

„Zaproponuję utworzenie specjalnego funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, którego celem będzie rozpędzenie gospodarki i impuls do powstania nowych miejsc pracy, blisko ludzi” – deklaruje kandydat.

W ramach funduszu, częściowo finansowanego ze środków Unii Europejskiej, samorządy otrzymają pulę środków – co najmniej 30 mln zł na miasto powiatowe. Samorządy będą z nich mogły zrealizować – według pomysłu pretendenta do urzędu – wybrane przez siebie inwestycje, w tym:

Centrum Rozwoju Lokalnego,



„Bazarek za rogiem”, czyli miejskie, zadaszone targowisko z potrzebną infrastrukturą, które zapewni lokalnym producentom żywności rynek zbytu, a mieszkańcom da dostęp do zdrowej i taniej żywności,



„Nowa Dzielnica” – nową przestrzeń wypoczynku i kultury,



urządzenia zatrzymujące wodę,



modułowe żłobki i przedszkola,



lokalne centra przesiadkowe.



Postulat 10 tysięcy zł na ekoremonty

W przypadku zwycięstwa prezydent Rafał Trzaskowski zaproponuje utworzenie funduszu, z którego każda polska rodzina będzie mogła uzyskać 10 tys. zł na modernizację domu lub mieszkania – wymianę okien, ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych itp. Finansowanie z funduszu będzie rozłożone na 10 lat. Fundusz nie tylko pomoże osiągnąć strategiczne cele polityki klimatycznej, ale także pobudzi koniunkturę rynkową.

Rafała Trzaskowski zachęci do inwestycji prywatnych

Podatek od dochodów od osób prawnych powinien być płacony dopiero w momencie wypłaty dywidendy i zostawać w firmie, gdy dochód jest reinwestowany. Dodatkowo Trzaskowski zaproponuje, jeśli wygra, przyspieszoną amortyzację na czas odbudowy gospodarki po COVID-19.

Program gospodarczy Rafała Trzaskowskiego. Zmiany rozliczenia VAT

W celu wsparcia utrzymania płynności w przedsiębiorstwach dotkniętych recesją i problemem zatorów płatniczych Trzaskowski zaproponuje rządowi następujące zmiany: po pierwsze, szybsze zwroty VAT (do 30 dni); po drugie, uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) oraz ułatwienie i przyspieszenie dostępu przedsiębiorców do środków leżących na ich VAT-owskich kontach bankowych. Będzie preferencja dla uczciwych, zweryfikowanych podatników (zgodnie z tak zwaną białą listą podatników VAT), nie zaś nieznanych fiskusowi podatników VAT.

Polskie banki wsparciem dla polskich firm

Prezydent Trzaskowski w przypadku elekcji będzie domagał się od rządu takich działań, które przy wykorzystaniu Banku Gospodarstwa Krajowego jako narzędzia państwa do finansowania inwestycji wspomagać będą finansowanie przedsiębiorców.

Ile powinny wynosić zarobki Polaków według Rafała Trzaskowskiego?

„Dziś w Polsce najbardziej obciążone podatkami i obowiązkowymi składkami są te osoby, które zarabiają najmniej” – uważa kandydat. Dlatego zaproponuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku. „Trzeba dążyć do tego, żeby osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie płaciły PIT-u w ogóle. Dla osoby zarabiającej między 30 tys. zł a 65 tys. zł rocznie kwota wolna wyniesie 8 tys. zł” – mówi Rafał Trzaskowski. Dla osób z najwyższymi pensjami wysokość PIT i obowiązkowych składek jest relatywnie mniejszym obciążeniem, w ich przypadku obecne zasady nie uległyby zmianie. Rozliczaniem kwoty i podatku zajęłaby się administracja podatkowa (a nie pracownik i nie pracodawca).

Wsparcie dla sektora kreatywnego

Prezydent Warszawy, jeśli zostanie prezydentem Polski, wyjdzie z inicjatywą stworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego, zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który wesprze kapitałowo polskie firmy tworzące gry i świadczące usługi producenckie, w tym produkcję międzynarodowych filmów i seriali.

Trzaskowski: Ochrona socjalna dla wszystkich pracujących

Według kandydata „wszyscy – bez względu na formę umowy – powinni mieć dostęp do adekwatnej ochrony socjalnej, szczególnie w przypadku ryzyka utraty pracy”. Chce on szybszych i prostszych procedur dostępu do świadczeń i programów aktywizujących oraz programów dla bezrobotnych, a także podniesienie wysokości zasiłków. Prezydent Trzaskowski będzie dążył do opracowania programu odpowiadającego na wyzwania związane z rewolucją cyfrową. „Każda osoba, której stanowisko pracy jest zagrożone bezrobociem cyfrowym, powinna mieć szansę na zdobycie kompetencji pozwalających na zmianę pracy lub dostosowanie do zmian związanych z cyfryzacją. Szkoły i uczelnie powinny przygotowywać swoich absolwentów do pracy w warunkach gospodarki 4.0” – wyjaśnia kandydat.

Nowa inicjatywa: Oświadczenie zamiast zaświadczeń

Rafał Trzaskowski zaproponuje rozszerzenie stosowania oświadczeń składanych przez obywateli w miejsce urzędowych zaświadczeń. W ten sposób zamierza uwolnić pracodawców i pracowników od nadmiaru biurokracji i zakończyć reformy systemu.

Program gospodarczy Rafała Trzaskowskiego. Ustawy po konsultacjach

Jako prezydent Rafał Trzaskowski będzie domagał się od rządu przedstawiania do podpisu ustaw, które zostały skonsultowane przez Radę Dialogu Społecznego. Odbuduje dialog społeczny w Polsce, w tym również ze wszystkimi związkami zawodowymi i wszystkimi organizacjami pracodawców.

Co to są branżowe tarcze antykryzysowe?

Rafał Trzaskowski zamierza mobilizować rząd do rozwiązania problemów branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii i które szczególnie potrzebują przewidywalnych warunków działania, w tym jasnych planów postępowania w przypadku drugiej fali pandemii (branża transportowa i turystyczna).

Środowisko według prezydenta Trzaskowskiego

Jako prezydent Trzaskowski zaproponuje sprawiedliwe rozwiązanie, czyli przeniesienie części kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych na ich producentów. Przedstawi projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, mający dwa podstawowe elementy – system kaucyjny oraz sprawiedliwą i adekwatną opłatę za tworzywa, które producent wprowadza na rynek. Zastosowanie kaucji i opłaty opakowaniowej skłoni wszystkie strony – producentów i konsumentów – do bardziej racjonalnych zachowań – uważa Trzaskowski. „Firmy wreszcie zaczną ponosić odpowiedzialność finansową za koszty recyklingu bądź utylizacji gór śmieci. Ustawa będzie premiować te firmy, które wprowadzają na rynek opakowania wielokrotnego użytku” – wyjaśnia kandydat.

Jak daleko niższe opłaty za śmieci?

Prezydent przedstawi – jeśli wygra – projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorządy słusznie, jak uważa, wskazują, że błędne zapisy tej ustawy wymusiły podwyżki cen zagospodarowania odpadów w całej Polsce. „Nowelizacja pozwoliłaby ograniczyć koszty zagospodarowania odpadów nawet o 1/3” – uważa Trzaskowski.

Rafal Trzaskowski i finanse państwa. Przejrzysty budżet zgodny z prawem

Jako prezydent Trzaskowski zaproponuje by:

uszczelnić ramy fiskalne,



umocnione zostały zasady budżetowe,



rząd musiał respektować polskie i unijne reguły fiskalne,



przejrzyste stały się finanse władzy,



interweniował rząd w przypadkach kontrowersyjnych nominacji w spółkach Skarbu Państwa, niejasności w oświadczeniach majątkowych wysokich urzędników rządowych, w przypadkach omijania zamówień publicznych czy ukrywania sposobu wydatkowania środków publicznych.



Samorządowa Polska według prezydenta Trzaskowskiego. Więcej finansowej samodzielności dla samorządów

„W ostatnich latach rząd nakładał na samorządy coraz więcej zadań, a jednocześnie zmniejszał ich dochody – mówi prezydent Warszawy. I deklaruje, że będzie domagał się odwrócenia tego procesu. Zaproponuje wyższy udział samorządów w dochodach z podatku PIT i CIT oraz wprowadzenie bardziej elastycznych zasad zaciągania zobowiązań finansowych. „W czasie kryzysu samorządy muszą mieć możliwość prowadzenia inwestycji, które w oczywisty sposób służą mieszkańcom: budowy nowych szkół i przedszkoli, nowych linii tramwajowych itp” – uważa Trzaskowski.

Czytaj także:

Wybory prezydenckie 2020. Program gospodarczy Andrzeja DudyCzytaj także:

Wybory prezydenckie 2020. PKW oficjalnie ogłosiła frekwencję wyborczą. „Rekord frekwencji w III RP”