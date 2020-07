Sytuacja finansowa Polaków wciąż gorsza niż przed wybuchem pandemii

Sondaż Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat to kolejne z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzone były podczas epidemii koronawirusa. W porównaniu do sondaży przeprowadzonych w kwietniu i maju 2020 roku odsetek uznających, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się, jest mniejszy, lecz nadal dotyczy ponad połowy gospodarstw domowych. Do 5,1 proc. zwiększył się za to odsetek Polaków, którzy oceniają swą sytuację jako lepszą niż przed pandemią.

Wprowadzone w związku z pandemią ograniczenia i restrykcje wpłynęły negatywnie na budżet co drugiego gospodarstwa domowego w Polsce. Spośród w sumie 50,3 proc. gospodarstw domowych odczuwających negatywne skutki pandemii, dla 15,6 proc. są one zdecydowanie złe, a dla kolejnych 34,7 proc. – raczej złe. Pogorszenia stanu budżetu domowego nie odczuwa natomiast w sumie jedna trzecia gospodarstw domowych. Z kolei 16,3 proc. gospodarstw nie potrafi określić skutków ograniczeń.

– Ocena sytuacji finansowej w gospodarstwach domowych wskazuje na to, że Polacy oswoili się ze skutkami zamrożenia gospodarki. Mimo nieznacznej poprawy nastrojów, pogorszenie sytuacji finansowej odczuwa ponad połowa Polaków – mówi dr Monika Jaremków, dyrektor ds. badań w BioStat. – Co szósty uważa, że ograniczenia i restrykcje wpłynęły bardzo negatywnie na budżet gospodarstwa domowego, a co trzeci – dotkliwie odczuwa skutki obostrzeń. Odrobinę optymizmu wnosi to, że w porównaniu do badań sprzed miesiąca odsetek poszkodowanych nie zwiększa się.

