Kolejne wielkie bankructwo. Gigant franczyzy Pizza Hut ogłasza upadłość

Jak donosi agencja Bloomberg spółka NPC International posiada 1227 restauracji Pizza Hut i 393 lokale Wendy’s w Stanach Zjednoczonych. Operuje w 30 stanach i zatrudnia 35 tys. osób. Zostanie zrestrukturyzowana. Chociaż istnieje też możliwość, że jej restauracje (przynajmniej część) przejmie konkurencja, w ramach cięcia kosztów. Zwolnienia pracowników firmy są według Bloomberga pewne, choć agencja nie podaje ile osób i kiedy trafi na bruk.

Czytamy także, że koronawirus był tylko gwoździem do trumny NPC International. Już wcześniej firma nie radziła sobie najlepiej. Agencja wymienia Domino’s Pizza Inc. i Papa John’s International Inc. jako te firmy, które wywarły bardzo silną presję na restauracjach spółki. W konkurencyjnym starciu NPC International nie poradziła sobie najlepiej.

Bloomberg informuje o 903 mln dolarów długów NPC International. Spółka będzie restrukturyzowana, co oznacza, że zawrze umowy z wierzycielami. Nie zniknie z rynku, a wejdzie w proces przekształceniowy. Na pewno pozbędzie się lokali Wendy’s, a rozmowy na temat Pizza Hut będą prowadzone z właścicielem franczyzy.

Na koniec agencja dodaje, że wniosek o upadłość NPC nie zagraża samej sieci Pizza Hut i nie ma nic wspólnego z jej restauracjami na świecie i innymi franczyzobiorcami.

