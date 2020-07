Uwaga, klienci banków. W ten weekend przerwy techniczne w aż trzech z nich

Przerwy techniczne to standardowe procedury. Zazwyczaj dotyczą koniecznej aktualizacji systemu. W związku z nimi dochodzi do przerw w dostępie do konta, kart lub możliwości wypłacania gotówki.

W ten weekend – 2-4 lipca – utrudnienia zapowiedziały aż trzy instytucje, o czym donosi „Super Express”. Banki poinformowały też swoich klientów elektronicznie, ale i my przypominamy.

Na utrudnienia w dostępie do kont powinni być kotowi klienci mBanku, Banku Millenium oraz Santander Consumer Banku.

Z informacji od banków wynika, że prace techniczne nie będą dotyczyły bieżących płatności, przelewów i zdalnego logowania do kont.

Bank Millenium zapowiedział przerwę techniczną na 2 lipca wieczorem. Począwszy od 19:30 niedostępna będzie baza PESEL oraz Rejestr Dowodów Osobistych. Klienci banku nie założą Profilu Zaufanego, nie zmienią danych osobowych i nie otworzą niektórych rodzajów kont. Utrudnienia miną o godz. 22:00. W sobotę 3 lipca będzie podobna przerwa, potrwa w godz. 22:00-22:40.

Z kolei Santander Consumer Bank uprzedza o możliwych kłopotach swoich klientów z płatnościami. Może do nich dojść w nocy z soboty na niedzielę (z 3 na 4 lipca) w godz. 1:00-6:00.

Jeśli chodzi o mBank przerwa techniczna dotknie posiadaczy kont walutowych i chcących wymienić pieniądze. 3 lipca od 22:00 do 0:00 nie będzie działać mKantor i Platforma Walutowa. Ani aplikacja mobilna, ani strona internetowa nie będą ich obsługiwać.

