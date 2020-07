Gigantyczne wsparcie dla artystów, kultury i klubów muzycznych. Do rozdania 7,8 miliarda zł

Szybkie pożyczki i granty zostaną udzielone instytucjom, organizacjom kultury i artystom, organizatorom koncertów, całemu przemysłowi muzycznemu. Rząd ogłosił plan dofinansowania brytyjskiej kultury w wysokości 1,57 miliarda funtów, aby pomóc jej „przetrwać czasy koronawirusa”.

Pakiet wsparcia, który został ogłoszony 5 lipca, ma zapewnić pieniądze salom koncertowym, klubom muzycznym, niezależnym kinom, muzeom, galeriom, teatrom i obiektom dziedzictwa kulturowego. Będą to dotacje i pożyczki, udzielane szybko i w nagłych wypadkach.

Kultura fundamentem Wielkiej Brytanii

Pieniądze oznaczają największą jednorazową inwestycję w brytyjską kulturę i podążają za innymi środkami, które mają pomóc firmom, instytucjom i organizacjom przetrwać w czasie pandemii, w tym za pożyczkami, urlopami służbowymi i programem utrzymania pracy w czasie pandemii koronawirusa. Zgodnie z komunikatem prasowym, rząd „pomoże wspierać zatrudnienie, w tym freelancerów pracujących w tych sektorach”.

– Od kultowego teatru i musicali, hipnotyzujących wystaw w naszych światowej klasy galeriach, po koncerty w lokalnych piwnicach – brytyjska kultura jest bijącym sercem naszego kraju – powiedział Boris Johnson. – Te pieniądze pomogą zabezpieczyć sektor dla przyszłych pokoleń, zapewniając grupom artystycznym i obiektom w całej Wielkiej Brytanii możliwość utrzymania się na powierzchni. Wesprą artystów i personel instytucji, podczas gdy ich drzwi pozostają zamknięte, a zasłony opuszczone.

Sekretarz (minister) cyfryzacji, kultury, mediów i sportu Oliver Dowden dodał: – Nasza sztuka i kultura są duszą naszego narodu. Sprawiają, że nasz kraj jest świetny i stanowią podstawę naszych światowych i szybko rozwijających się branż kreatywnych. Rozumiem poważne wyzwania, przed którymi stoi sztuka. Musimy chronić wszystko, robić co w naszej mocy, dla przyszłych pokoleń. Powiedziałem, że nie zawiedziemy sztuki, a ta ogromna inwestycja pokazuje nasze zaangażowanie.

Kanclerz skarbu (minister finansów) Rishi Sunak powiedział, że kultura jest „siłą napędową brytyjskiej gospodarki”, a pakiet wsparcia zapewni to, „że nadal będziemy mogli dostarczać widoki i dźwięki, z których słynie Wielka Brytania”.

Fundusze obejmują 1,15 miliarda funtów wsparcia dla organizacji kulturalnych w Anglii podzielonych 270 milionów funtów zwrotnego finansowania i 880 milionów funtów w postaci dotacji.

Pakiet to także 100 milionów funtów dla krajowych instytucji kultury w Anglii i English Heritage Trust oraz 120 milionów funtów inwestycji kapitałowych w celu wznowienia budowy infrastruktury kulturalnej i projektów związanych z dziedzictwem w Anglii, które zostały wstrzymane z powodu pandemii. Pakiet obejmuje również większe fundusze dla „zdecentralizowanych administracji” w Irlandii Północnej (33 miliony funtów), Szkocji (97 milionów funtów) i Walii (59 milionów funtów).

Zdecydują sami ludzie kultury

„Niezależni eksperci” ze świata sztuki pomogą rządowi zdecydować, komu należy przyznać pieniądze. Więcej szczegółów zostanie ogłoszonych, gdy program zostanie uruchomiony, „w najbliższych tygodniach”.

Branża muzyczna jest zachwycona działaniami. Tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu ponad 1500 artystów zebrało się, aby wezwać rząd do zaprzestania „pogłębiania szkód” w muzyce odtwarzanej na żywo w ramach kampanii #LetTheMusicPlay. Byli to m.in. Dua Lipa, Liam Gallagher, PJ Harvey, Dizzee Rascal, Radiohead i inni. Muzycy podpisali list otwarty, w który czytamy: „Wsparcie rządu będzie miało kluczowe znaczenie dla zapobiegania masowym niewypłacalnościom i upadkowi tego wielkiego i wiodącego na świecie przemysłu”.

Ratunku!

Już ponad 500 klubów muzycznych w Wielkiej Brytanii zwróciło się do rządu o natychmiastową pomoc. – Te obiekty będą hurtowo zamykane, jeśli rząd nie podejmie działań – powiedział dyrektor generalny Music Venue Trust, Mark Davyd w NME. – Żaden dystans społeczny ani żadne inne głupie środki, które wymyślił rząd, nie zapobiegną temu. W obecnym stanie 93 procent tych miejsc prawdopodobnie zamknie się na zawsze do 1 października. Spowodowałoby to okaleczenie przemysłu muzycznego w naszym kraju na dziesięciolecia i nie mam pojęcia, jak byśmy sobie z tym poradzili. Koszt ponownego otwarcia 560 nowych obiektów wyniósłby blisko miliard funtów. Nigdy tego nie zrobimy, więc musimy chronić to, co już mamy. To po prostu będzie tańsze.

