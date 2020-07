Bon turystyczny także dla emerytów? Rzecznik rządu: Wyjaśni się po wyborach

Sejm uchwalił ustawę o Polskim Bonie Turystycznym (500+ na każde dziecko w formie karty przedpłaconej na usługi turystyczne i hotelarskie do wykorzystania do końca 2022 roku). Senat naniósł kilkadziesiąt poprawek, w tym najważniejszą – by Polski Bon Turystyczny trafił także do emerytów i rencistów. Ustawa wróciła do Sejmu, ale niższa izba wciąż się nią nie zajęła, choć wakacje trwają.

Piotr Müller, rzecznik prasowy Rady Ministrów, udzielił wywiadu w programie „Sedno sprawy” w Radiu Plus. Prowadzący zapytał go o Polski Bon Turystyczny.

– Sławomir Nitras [poseł PO – przyp. red] przedawkował. Przedawkował kampanię wyborczą. Proszę sobie wyobrazić debatę na ten temat w Sejmie w tej chwili – odpowiedział Piotr Müller. – Liczymy w rządzie, czy bon turystyczny może trafić także do seniorów, ale rozstrzygnięcie nastąpi dopiero po wyborach – dodał rzecznik rządu.

Bon turystyczny – według rzecznika rządu – zacznie być wypłacany jeszcze w te wakacje. Techniczne prace nad nim są na ukończeniu, pozostaje sprawa uchwalenia ustawy przez Sejm (czyli ustosunkowania się do poprawek Senatu) oraz podpisu prezydenta. Piotr Müller twierdzi, że realnie do końca lipca pieniądze powinny być dostępne.

Podsumowaliśmy najbardziej przydatne informacje na temat nowego świadczenia.

Zgodzie z ustawą uchwaloną przez Sejm „świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r”. – (cytat z uzasadnienia ustawy).

To trzeba wiedzieć o Polskim Bonie Turystycznym:

