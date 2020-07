Przedłużenie wypłaty zasiłku opiekuńczego. Koszt? Ponad 2 miliardy złotych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o dodatkowych 14 dni, do 26 lipca – poinformowała w piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jeszcze dzień wcześniej polityk zapowiadała, że termin obowiązywania świadczenia nie będzie znów przedłużany. Z oceny skutków regulacji wynika, że koszt przedłużenia świadczenia to 2,13 mld złotych.

„Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 14 dni – do dnia 26 lipca 2020 r., wyniesie ok. 2,13 mld zł” – czytamy w OSR.

Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego do lat 8 przez okres 14 dni wynosi ok. 1,8 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 14 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę 307,1 mln zł, a koszt wypłaty – w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna – na kwotę ok. 20 mln zł.

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kto może korzystać z zasiłku?

Dodatkowy okres zasiłku przysługuje ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków i przedszkoli, a także w przypadku podjęcia decyzji o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8.

Od 6 maja samorządy mogą stopniowo otwierać żłobki i przedszkola. Rodzice i opiekunowie mieli jednak wybór, tym którzy nie decydują się na posłanie dziecka do żłobka czy przedszkola przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Czytaj także:

Zasiłek opiekuńczy jednak przedłużony. Do kiedy będzie można z niego korzystać?