Z Polski nie polecicie do Szwecji i Portugalii. Rząd podtrzymał zakaz

Rozporządzenie Rady Ministrów zostało opublikowano we wtorek w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie już w środę. Na mocy tego dokumentu wprowadzony został „zakaz wykonywania na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe” . Wspomniany zakaz nie dotyczy lotnisk położonych na terenie państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej oraz krajów Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji i Portugalii.

Polacy mogą korzystać również z połączeń lotniczych między Polską a Czarnogórą, Gruzją, Japonią, Kanadą, Albanią, Koreą Południową oraz Ukrainą. Wspomniany na początku zakaz nie dotyczy również m.in. połączeń realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Rozporządzenie Rady Ministrów podpisane przez Mateusza Morawieckiego będzie obowiązywało do 28 lipca.

O przedłużeniu zakazu dotyczącego połączeń lotniczych ze Szwecją i Portugalią poinformowały już lotniska w Krakowie i Gdańsku.