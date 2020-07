Bon turystyczny. Czy emeryci i renciści dostaną dodatkowe 500 zł?

Sejm przegłosował 15 lipca ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Izba niższa odrzuciła poprawki izby wyżej. Senat proponował 500 zł bonu także dla emerytów i rencistów, a Sejm uznał, że seniorzy są wspierani z innych źródeł.

Polski Bon Turystyczny ma działać już pod koniec lipca 2020 roku. Można go będzie wykorzystać do marca 2022 roku.

Temat bonu turystycznego został odroczony na czas kampanii prezydenckiej. 15 lipca Sejm zdecydował, co z senackimi poprawkami. Bon w wysokości 1000 zł przysługiwał będzie dzieciom niepełnosprawnym.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz udzieliła wywiadu Radiu Plus (przed głosowaniem w Sejmie nad poprawkami Senatu). – Systemy informatyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Organizacji Turystycznej kończą się modelować. Na roboczo zakładaliśmy, że pierwsze płatności będzie można realizować 26 lipca, a zatem zakładając, że bon jutro-pojutrze będzie przyjęty przez Sejm, a następnie niezwłocznie podpisany przez pana prezydenta, to już pod koniec lipca będziemy mogli skorzystać z bonu – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Podsumowaliśmy najbardziej przydatne informacje na temat nowego świadczenia. Oto co trzeba wiedzieć na temat bonu turystycznego.

Ustawę o Polskim Bonie Turystycznym Sejm przyjął w czwartek 18 czerwca. Zgodnie z inicjatywą, na każde dziecko będzie przysługiwał bon o wartości 500 zł przeznaczony na finansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju. Senat wprowadził do ustawy kilkadziesiąt poprawek, w tym rozszerzył Polski Bon Turystyczny na emerytów i rencistów. Do senackich postulatów Sejm się ustosunkował negatywnie.

Zgodzie z ustawą uchwaloną przez Sejm „świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r”. – (cytat z uzasadnienia ustawy).

