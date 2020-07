„Na bon turystyczny” – nowa metoda oszustów

Stacja dostała sygnał na „Gorącą Linię RMF FM”. Ofiary oszustów otrzymują propozycje, by skorzystać z wypoczynku w luksusie. Bonem (500 zł) zapłacą za 3 noclegi, a za kolejne 4 należność muszą uregulować samemu. Konieczny do zamknięcia transakcji jest przelew na te „dodatkowe” 4 dni.

„Osoba dzwoniąca powiedziała mi, że ta oferta skierowana jest do osób od 40. do 80. roku życia” – ostrzegł słuchacz radiostacji, która poinformowała o sprawie resort rozwoju.

Przypomnijmy, Sejm przegłosował ustawę o Polskim Bonie Turystycznym 15 lipca. Izba niższa odrzuciła poprawki izby wyżej. Senat proponował bowiem 500 zł bonu także dla emerytów i rencistów, a Sejm uznał, że seniorzy są wspierani z innych źródeł.

Polski Bon Turystyczny ma działać już pod koniec lipca 2020 roku. Można go będzie wykorzystać do marca 2022 roku.

Zgodzie z ustawą uchwaloną przez Sejm „świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r”. – (cytat z uzasadnienia ustawy).

